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Vakıfbank'tan Herkesi Araç Sahibi Yapacak Taşıt Kredisi Kampanyası! Bu Oranlara Bakmadan Taşıt Kredisi Kullanmayın!

Vakıfbank, araç almak veya aracını değiştirmek isteyenler için son derece cazip bir teklif sunuyor. 

22 Mart 2022 Salı 11:08
Vakıfbank'tan Herkesi Araç Sahibi Yapacak Taşıt Kredisi Kampanyası! Bu Oranlara Bakmadan Taşıt Kredisi Kullanmayın!
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Ülkemizde birçok ürün gibi araç fiyatları da son dönemde ciddi bir artış göstermekte. Yeni bir araba almak artık birçok kişi için hayalken her ne olursa olsun bu hayalini gerçekleştirmek ya da aracını yenilemek isteyenler, uygun oranlı krediler sayesinde araba sahibi olabiliyorlar.

Vakıfbank, şu an piyasadaki bankalara göre oldukça uygun taşıt kredisi oranları ile dikkat çekiyor. Özellikle 0 km araçlarda piyasanın çok altında bir oranla kredi kullandıran Vakıfbank, bu özelliğini bir süre daha sürdüreceğe benziyor. 2022 yılının başından beri kredi oranlarının düşmesini bekleyenler, araç fiyatlarının her geçen gün artması sebebi ile bir ana önce isteklerini gerçeğe dönüştürme düşüncesinde. Vakıfbank, bu noktada bu kişilerin en büyük destekçisi konumunda. %1,59’dan başlayan araç kredisi oranları ile ibreyi kendine taraf çeviren Vakıfbank, şu sıralar araç almak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Günde 106 TL Ödeyerek Araç Sahibi Olun

Taşıt kredisi tercihini Vakıfbank’tan yana kullananlar için uygun ödeme planları bulunmakta. 48 ay taksitle 100.000 TL taşıt kredisi kullanacak olan bir Vakıfbank müşterisi günlük ortalama 106 TL taksit ödemesi yaparak araç sahibi olabiliyor.

48 ay vadede 100.000 TL taşıt kredisinin aylık taksitleri ise 3.199,45 TL seviyesinde. Kredi için bankaya ödenecek toplam tutar 154.073,60 TL'yi buluyor.

48 ay vadede 100.000 TL yerine 150.000 TL taşıt kredisi çekecek olan Vakıfbank müşterilerinin önüne konulan ödeme planında aylık taksitler 4.799,18 TL civarında olacak. 4 yıl boyunca erken kapama yapmadan kredi taksitlerinin zamanında ödenmesi ile beraber toplamda 231.110,64 TL ödeme yapılmış olunuyor.

Bilindiği üzere taşıt kredilerinde aracın kasko ya da proforma değerine göre çekilebilecek maksimum kredi tutarları bulunmakta. 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için %70 oranında kredi kullanılabilirken kredinin vadesi maksimum 48 ay olabiliyor. 400.001 TL ile 800.000 TL arasında değere sahip olan araçlarda kredi marj oranı %50 iken bu tip krediler en fazla 36 aya kadar taksitlendirilebilmekte. Kasko ya da proforma değeri 800.001 TL ya da yukarısında olan araçlar için bu değerin %30’una kadar kredi kullanabilmek mümkünken azami vade 24 aya kadar iniyor. 
 

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