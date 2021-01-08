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Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisinin şartları ve faiz oranları Ocak 2021

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisinin şartları ve faiz oranları haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 08.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 17:48
Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisinin şartları ve faiz oranları Ocak 2021
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Vakıfbank’ın yaptığı 60 ay vadeli ucuz ihtiyaç kredisi fırsatı rekor kırdı

Vakıfbank eğitimde destek isteyenlere ve evlenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda taksitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Vakıfbank’tan 60 aya varan vadeli taksitli ihtiyaç kredisi! Vakıfbank’ın sunduğu taksitli ihtiyaç kredisi hizmeti için başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisinin özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Pandemi süreci sebebiyle zorlu süreçten geçen vatandaşlar nakdi destek sağlamak için bankalardan kredi araştırma telaşı içerisindeler. Korona virüsü nedeniyle işsizlik sorunuyla yüz yüze gelen vatandaşlarımız evlilik ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bankalar da vatandaşların bu zorlu süreçte nakit sağlayabilmeleri için uygun miktarda faiz oranlı kredilerini paylaşmaya başladı. İşte onlardan biri de Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisi… Peki bu taksitli ihtiyaç kredisinin şartları neler?

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nasıl alınır? Gereken evraklar nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nin şartları nelerdir? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi’ne dair işte tüm ayrıntılar;

Vakıfbank 3 aylık dönemli taksitlerle geri ödeme seçenekli, 60 aya kadar vade seçenekleriyle İhtiyaç Kredisini tüm vatandaşlarımıza sunuyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi alabilmek için belirli ve düzenli bir gelire sahip olmalı ve kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi kullanan kişiye Hayat Sigortası da yapılıyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisine başvururken Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisinin yanınızda olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar Vakıfbank tarafından ayrıca size bildirilecektir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:48
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