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Vakıfbank SMS yoluyla anında kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank, vatandaşların kredi ihtiyacını karşılayan Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer almaktadır. Vakıfbank SMS ile kredi başvurusu yukarıdaki kredi başvuru yöntemlerinden biridir. Bu yazıda SMS kredi başvuru yöntemi, kredi başvuru koşulları, kredi başvuru belgeleri ve talep edilen tutara uygulanan faiz oranı detaylı olarak anlatılacaktır.

04 Kasım 2020 Çarşamba 01:11
Vakıfbank SMS yoluyla anında kredi başvurusu nasıl yapılır?
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Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu

Vakıfbank, SMS ile kredi başvurusu yapabilmekte, müşterilerin kısa sürede cevap vermesini ve ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktadır. Mobil cihazınızdan SMS ile kredi başvurusu yapabilir ve sonucu SMS ile kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Mobil cihaz üzerinden kredi başvurusu yapmak için TC Kimlik numaranızı ve aylık gelir tutarınızı 5724'e yazarak gönderebilirsiniz. Belirtilen bilgiler arasında boşluk bırakmayı unutmayınız.

Önek SMS metni: KREDİ 111111111 2000

Kredi geri ödeme tutarınızı belirlemek için birçok taksit ödeme seçeneği sunulmaktadır. Taksit indirimi, taksit artırma, aylık eşit taksit, 3 ay ödemesiz dönem, 3 ay eşit taksit ve götürü ödeme gibi avantajlardan faydalanabilir, gelire göre ayarlama yapabilirsiniz.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Taksitli İhtiyaç Kredisi

: Evlenmek isteyen, evine yeni mobilya almak isteyen veya eğitim için nakit paraya ihtiyacı olan herkes Vakıfbank'ın taksitli ihtiyaç kredisinden yararlanabilir. Ayrıca 48 ay vade seçeneği ile aylık, 3 ay veya taksitli ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca krediden yararlanan herkese hayat sigortası sağlanmaktadır. Bu kredinin faiz oranı 2.99'dur.

İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi:

Bu kredi aracı ile sahip olduğunuz herhangi bir gayrimenkulü teminat olarak göstererek daha yüksek nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 48 ay vade seçeneği ile geri ödeme seçeneğini aylık, 3 aylık veya değişken taksitli ödemelerde de kullanabilirsiniz. Bu kredi imkanından yararlanan kişilere hayat sigortasının yanı sıra konut ambalaj sigortası da yapılmakta ve her yıl yenilenmektedir. Krediler için de belirli limitler vardır. İpotekli gayrimenkulün ekspertiz değerinin% 80 ile sınırlı olduğu söylenebilir. Bu kredinin faiz oranı 2,50'dir.

Otomobil Rehni Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi:

Bu kredide arabayı teminat olarak kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde büyük miktarda nakit talebini karşılayabilirsiniz. 48 ay vade seçeneği ile aylık, 3 ay veya taksitli ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Kredi kullanan kişilere hayat sigortası yapılmaktadır. Ayrıca Vakıfbank söz verilen arabaları da sigortalıyor. Bu kredinin faiz oranı 2,50'dir.

Bireysel İşyeri Kredisi

: Bu kredi ile herhangi bir işyeri, depo, mağaza veya ofise sahip olmak için gereken nakit paraya sahip olabilirsiniz. Hayat sigortası ve ticari ambalaj sigortası sağlayın. Bu kredinin faiz oranı 2,50'dir.

Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi

: Size veya başkasına ait arsa üzerinde ipotek göstererek bu krediyi kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çok yüksek nakit ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ve bu krediden sadece sabit geliri olan kişiler yararlanabiliyor. Ayrıca kredi kullananlara hayat sigortası yapılmaktadır. Bu kredinin faiz oranı 2,50'dir.

Vakıfbank Ne Kadar Kredi Alabilirim?

Vakıfbank'ın yukarıda sıralanan kredi imkanları arasından kendinize en uygun fırsatı seçebilir, ihtiyacınız olan faaliyetlerden yararlanabilirsiniz. Ancak önce kredi başvurunuzun onaylanması gerekir. Onaylanırsa ihtiyacınız olan kredi olanaklarından kolayca yararlanabilirsiniz.

Kredi Başvuru Şartları ve Belgeleri

Vakıfbank 10.000 Türk Lirası krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. 18 yaşın altındaki bireylerin kredi imkânı yoktur. Başvuru sahipleri, risk ve kredi derecelendirme değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamalıdır. Vakıfbank SMS ile başvurusu onaylanan kişilere sağlanan krediler, kredi başvurusunda belirttikleri gelir miktarı ile orantılıdır.

Vakıfbank SMS ile kredi başvurusunda bulunan ve onaylananların başvuru belgelerini hazırlayarak şubeye teslim etmeleri gerekmektedir. Vakıfbank kredi başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

  1. Nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan belge.
  2. Kişinin gelirini ispatlayan, özel ve kamu kurumlarından temin edeceği gelir belgesi.
  3. Kişinin adresini ispatlayan son 1 aya ait ikametgah belgesi ya da kişinin adına kayıtlı son 3 ay içerisindeki su, elektrik, intenet veya doğalgaz faturaları.

10.000 TL Kredi Hesaplama ve Faiz Oranları

Vakıfbank ihtiyaç kredileri kapsamında 10.000 TL'ye kadar kredi kullandırılmaktadır. Kredi faiz oranı, vade süresine ve kredi miktarına göre değişmektedir. Aşağıdaki tablo Vakıfbank'tan talep ettiğiniz 10.000 TL kredinin vade tarihi, faiz oranı, aylık taksit ve ödenecek toplam tutarı değişkenlerini göstermektedir.

Vade

Faiz Oranı

Aylık Taksit

Ödenecek Toplam Tutar

6 Ay

%0,91

1.730,95 TL


10.385,66 TL

12 Ay

%0,91

893,66 TL

10.723,91 TL

24 Ay

%0,91

475,91 TL

11.421,69 TL

36 Ay

%0,91

337,45 TL

12.147,77 TL

Yukarıdaki değişken koşullarda kredi kazanabilirsiniz. Kredi talebinizin olumlu olması durumunda, yukarıdaki toplam tutara 50 Türk Lirası ek kredi dağıtım ücreti olarak fatura kesilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBankKredi10.000 TL
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