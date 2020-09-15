VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı

Vakıfbank, limit yönetimini müşterilerinin belirlemesini sağlayan yeni uygulaması SKY Limit ile bir ödülün sahibi oldu. Vakıfbank’ın SKY Limit uygulaması Bronz Stevie Ödülü’nü kazandı. Bankadan yapılan açıklamada SKY Limit sisteminin dünyadan pek çok ülkeden projenin yarıştığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Ürün ve Hizmetler Kategorisi Finansal Hizmetler’ yarışmasında değerlendirildiği ifade edildi.
Vakıfbank’ın SKY Limit’le aldığı ödül bankacılık sektöründe fazlasıyla ses getirdi.
Son Güncelleme: 15.09.2020 15:22