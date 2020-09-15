VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı

Vakıfbank, limit yönetimini müşterilerinin belirlemesini sağlayan yeni uygulaması SKY Limit ile bir ödülün sahibi oldu. Vakıfbank’ın SKY Limit uygulaması Bronz Stevie Ödülü’nü kazandı. Bankadan yapılan açıklamada SKY Limit sisteminin dünyadan pek çok ülkeden projenin yarıştığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Ürün ve Hizmetler Kategorisi Finansal Hizmetler’ yarışmasında değerlendirildiği ifade edildi.

Yarışmanın jürisi tarafından yapılan elemeler sonucunda SKY Limit Bronz Stevie’e ödülünü kazandı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ödül ile ilgili açıklamasında, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini dijital hizmetlerle çözdüklerini belirtti. Çelebi konuşmasının devamında Vakıfbank’ın dijital adımlarının uluslararası alanlarda da dikkat çektiğini ifade etti.

Vakıfbank’ın SKY Limit’le aldığı ödül bankacılık sektöründe fazlasıyla ses getirdi.