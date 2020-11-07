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Vakıfbank sigorta gelir belgesi gerektirmeyen kredi başvurusu nasıl yapılır? Gerekli şartlar ve kredi hesaplama

Vakıfbank müşterilerine sigorta ve gelir belgesi gerekmeksizin kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi 3000 TL'den başlayarak 125 bin TL'ye kadar verilmekte olup başvurular mobil bankacılık, müşteri hizmetleri ve internet şubesinden yapılabilmektedir.

07 Kasım 2020 Cumartesi 17:19
Vakıfbank sigorta gelir belgesi gerektirmeyen kredi başvurusu nasıl yapılır? Gerekli şartlar ve kredi hesaplama
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Vakıfbank müşterilerine sigortasız kredi kapsamında 3000’den 125.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Gelir belgesi ve sigorta gerektirmeyen krediden isteyen herkes faydalanabilmektedir. Sigortasız kredi ihtiyaç kredisi kapsamında olup ödemeler taksitlendirme ile yapılabilmektedir.

Taksitler 3’den 60 aya kadar vadeli olup, azalan taksit, artan taksit ya da sabit taksit seçeneklerinden birisi tercih edilebilmektedir Bunun yanı sıra üç ay taksit erteleme imkanı da bulunmaktadır.

Gelir belgesi ve sigortaya gerek olmadan verilen kredinin faiz oranı ise kredi notu ve geri ödeme vadesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenen aylık faiz oranı %0.86-%0.88 arasında değişmektedir.

Vakıfbank Sigortasız Kredi Hesaplama Tablosu

TABLO

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar


12 Ay     5.000 TL             0,86       445,14 TL            5.341,71 TL        90 TL

24 Ay     15.000 TL          0,86       708,79 TL            17.011,08 TL      170 TL

36 Ay     25.000 TL          0,86       834,95 TL            30.058,21 TL      225 TL

48 Ay     35.000 TL          0,88       933,27 TL            44.797,18 TL      290 TL

60 Ay     45.000 TL          0,88       1.016,35 TL        60.980,90 TL      380 TL

Yukarıda yer alan tablo güncel faiz oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Faiz oranının değişiklik göstermesi durumunda yukarıda yer alan tablo da değişebilmektedir.

Vakıfbank Sigortasız Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank gelir belgesi ve sigorta gösterme gerektirmeyen kredi başvuruları şubelerden, intenet ve mobil bankacılıktan ve müşteri hizmetlerinden yapılabilmektedir. SMS yolu ile de gerçekleştirilebilen krediye başvurmak için 5724’e KREDİ boşluk TC Kimlik boşluk Aylık gelir yazarak göndermek gerekmektedir. Başvuru sonuçları aynı şekilde 0850 222 0 724 telefon numarasından, mobil bankacılıktan ve intenet şubelerinden takip edilebilemektedir. Kredi uygun bulunduğu duurmlarda kabul edilemektedir.



Son Güncelleme: 07.11.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
SigortasızGelirbelgesizKredi
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