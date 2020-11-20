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VakıfBank POS Destek hattı iletişim numarası nedir?

Vakıfbank bünyesinde verilen POS cihazları kurumsal pek çok vatandaşın işine yaramaktadır. Vakıfbank POS cihazı kullanıcıları ise destek hattı iletişim numarasının ne olduğunu araştırmaktadır.

20 Kasım 2020 Cuma 19:09
VakıfBank POS Destek hattı iletişim numarası nedir?
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Vakıfbank POS destek, banka tarafından kurumsal müşterilere verilen en büyük desteklerden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. POS cihazları arasında hem teknik hem de fiziki olarak sorunsuz bir hizmet olsa da bazı durumlarda vatandaşların kafalarında soru işareti kalabilmektedir. Vakıfbank POS destek müşteri hizmetleri numarası da bu gibi durumlarda karşımıza çıkıyor. Cihazda oluşan arıza durumlarında çağrı destek merkezleri aranarak arıza kaydı oluşturulabiliyor. Daha sonrasında ekipler işletmeye gelerek arızalı ürün tamiri veya değişim işlemi yapıyor.

Vakıfbank POS arıza kaydı nasıl oluşturulur?

Vakıfbank POS cihazı arıza kaydı oluşturabilmek için öncelikle müşteri hizmetlerinin aranması gerekir. oluşan hasar müşteri hizmetleri ile çözülebilirse yardım alarak halledilir. Ancak hasar online olarak halledilemiyorsa arıza kaydı talebinde bulunularak arıza kaydı oluşturulur. Arıza kaydı için;

  • VakıfBank POS iletişim merkezi 0216 724 34 34 numaralı çağrı merkezi aranır
  • Hemen ardından “POS Destek” menüsüne giriş yapılır
  • “İşletme Kodu” tuşlanır ve menüden “Arıza Kaydı” seçilir

Vakıfbank POS destek hattı numarası

  • 0216 724 34 34
  • Hata Kodu 57

Vakıfbank POS destek hattı üzerinden yapılabilecek işlemler

  • Hata çözümleri ve arıza desteği
  • POS hata kodu çözümleri
  • Üye işyeri başvuruları
  • POS slip talebi
  • Arıza kaydı oluşturma
  • Yeni POS başvurusu
  • Başvuru durumu sorgulama


Destek hattı aracılığı ile yukarıda işlemle yapılabilmektedir. Belirtilen işlemleri yapabilmek için bankaya bildirilen telefon numarasını kullanmaya gerek yoktur.

Vakıfbank POS başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Vakıfbank POS cihazı başvurusu yapabilmek için destek hattı aranabildiği gibi aynı zamanda POS cihazı alabilmek için şubelere de gidilebilir. POS cihazı başvurularında bankalar pek çok belge talep etmektedir. Bu belgeleri bilmek tek seferde bankaya giderek alabilirsiniz. Buna göre POS cihazı için istenilen belgeler;

  • Kimlik
  • Vergi levhası
  • Ticaret Odası kayıt belgesi
  • Oda kayıt belgesi
  • İşletme Bilançosu
  • Ticaret Sicil Gazetesi

 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:09
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