Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek

Kamu bankalarından olan Vakıfbank, uygun faiz oranları ve uzun vade seçeneği ile vatandaşlara kredi imkanı sunacağını açıkladı. 36 ay vade ve esnek ödeme planıyla verilecek kredi için banka şubelerine gitmeye gerek kalmadığını açıklayan Vakıfbank, başvuruların SMS ile alınacağını duyurdu.

Vakıfbank SMS ile kredi verecek!

Vakıfbank, salgın sürecinde bankalarda yoğunluk yaşanmaması amacıyla SMS ile kredi vereceğini bildirdi. 50 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşların başvuru için şubeye gitmelerine gerek kalmayacak. Bankadan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar KREDİ TC Kimlik No ve maaşını yazarak 5724’e kısa mesaj gönderdiklerinde anında başvuru yapabilecekler. Banka daha sonra göndereceği mesaj ile vatandaşların ne kadar kredi çekebileceğine dair bildiri yapacak. Kredisi onaylanan vatandaşların ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021’de olacak.

Esnek ödeme planı ve 36 aya varan vade imkanı

Vakıfbank SMS ile onay vereceği kredi paketinde uygun faiz imkanlarının yanı sıra esnek ödeme planı ve 36 ay vade seçeneği sunuyor. Esnek ödeme planı şu şekilde:

Aylık eşit taksitli ödeme

Artan taksitli ödeme

Azalan taksitli ödeme

Şimdi al 2021’de öde

3 ay ödemesiz kredi

3 ay eşit taksitli ödeme

Son taksit balon ödemeleri

Değişken taksitli

İhtiyaç kredisi olarak sunulan kredide, 3.000-25.000 TL arası tutarlarda kredi tahsis ücreti %0,5+BSMW olurken; 3-36 ay vade seçeneği ile %1,38 oranında faiz uygulanıyor.