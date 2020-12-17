İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Son Dakika
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak...
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...

Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek

Vakıfbank, salgın döneminde vatandaşları sevindiren haberi verdi. Banka uygun faiz oranı ve esnek ödeme planıyla vereceği kredide SMS ile başvuru alacağını, bu sayede vatandaşların bankaya gitmeden kredi başvurusu yapabileceğini açıkladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:34
Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek
Takip Et:

Kamu bankalarından olan Vakıfbank, uygun faiz oranları ve uzun vade seçeneği ile vatandaşlara kredi imkanı sunacağını açıkladı. 36 ay vade ve esnek ödeme planıyla verilecek kredi için banka şubelerine gitmeye gerek kalmadığını açıklayan Vakıfbank, başvuruların SMS ile alınacağını duyurdu.

Vakıfbank SMS ile kredi verecek!

Vakıfbank, salgın sürecinde bankalarda yoğunluk yaşanmaması amacıyla SMS ile kredi vereceğini bildirdi. 50 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşların başvuru için şubeye gitmelerine gerek kalmayacak. Bankadan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar KREDİ TC Kimlik No ve maaşını yazarak 5724’e kısa mesaj gönderdiklerinde anında başvuru yapabilecekler. Banka daha sonra göndereceği mesaj ile vatandaşların ne kadar kredi çekebileceğine dair bildiri yapacak. Kredisi onaylanan vatandaşların ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021’de olacak.  

Esnek ödeme planı ve 36 aya varan vade imkanı

Vakıfbank SMS ile onay vereceği kredi paketinde uygun faiz imkanlarının yanı sıra esnek ödeme planı ve 36 ay vade seçeneği sunuyor. Esnek ödeme planı şu şekilde:

Aylık eşit taksitli ödeme

Artan taksitli ödeme

Azalan taksitli ödeme

Şimdi al 2021’de öde

3 ay ödemesiz kredi

3 ay eşit taksitli ödeme

Son taksit balon ödemeleri

Değişken taksitli

İhtiyaç kredisi olarak sunulan kredide, 3.000-25.000 TL arası tutarlarda kredi tahsis ücreti %0,5+BSMW olurken; 3-36 ay vade seçeneği ile %1,38 oranında faiz uygulanıyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankKrediSMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?

Popüler Haberler

Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek
Akrep dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akrep karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Bakanlık duyurdu! Yıl sonunda 1092 TL ek ödeme yapılacak!
Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 17 Aralık 2020 Perşembe
ATV Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
4D’li taşeron işçi maaş zammında gelişmeler. Zam oranları ne durumda?
Antikor ne demektir? Antikor ne anlama gelir?
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Aralık 2020 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Yeni yıla girerken iş arayanlara müjde..! Memur ve personel alımı olacak! Hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak?
2019 DGS nasıldı? zor mu kolay mı? Sınav yorumları
Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak?
KYK borçları silinecek mi? Kyk borç affı çıkacak mı? Borçlular KYK borçlarının silinmesini sağlamak için sosyal medyada birleşti!
SGK yarım çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılır, koşulları nelerdir?
2020 Anneler Günü için alınabilecek hediye önerileri
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Güz Masalı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Kanal 7 Güz Masalı neden yayınlanmıyor?
Çukur dizisindeki Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Kimdir?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.