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Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020

Vakıfbank kredi kartı başvuru sonucu öğrenme yöntemleri merak ediliyor. Vakıfbank kredi kartı başvuru sonucunu öğrenmenin birçok yolu bulunmaktadır. Vakıfbank kredi kartı başvuru detayları ve başvuru sonucu öğrenmeyle ilgili tüm bilgiler haberimizde…

30 Ağustos 2020 Pazar 02:03
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
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Kredi kartı son yıllarda herkesin kullanmaya başladı ve hayatı kolaylaştıran bir üründür. Özellikle koronavirüs sonrası temassız ödeme özelliği kredi kartlarına olan ilgiyi arttırdı. Kredi kartı hemen her banka tarafından verilirken, her kartın farklı avantajları vardır.

Vakıfbank kredi kartı World Card

Bir kamu bankası olan Vakıfbank müşterilerine World Card kredi kartını sunmaktadır. World kartın birçok avantajı bulunmaktadır. Vakıfbank kredi kartı başvuruları mobil uygulama, intenet bankacılı veya banka şubelerinden yapılmaktadır. Banka kredi kartı limitlerini de kişinin aylık gelirinin iki katı olarak belirlemiştir. Ancak bu tutar düzenli ödeme yapılması halinde artmaktadır.

Vakıfbank kredi kartı başvurusu

Vakıfbank kredi kartı başvuruları mobil bankacılık, çağrı merkez, SMS, intenet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Ancak koronavirüs sonrası banka başvuruları şube yerine diğer kanallardan almaya dikkat ediyor.

Şubelerden başvuru yapacaklar gelir belgesiyle banka şubelerine giderek kredi kartı başvurusu yapabilir. Çağrı merkezi üzerinden başvuru yapmak isteyenler 0850 222 07 24 numaralı hattı arayarak başvurularını yapabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için de VB boşluk kimlik numaranızı 5724’e göndererek yapabilirsiniz.


İntenet bankacılığı kredi kartı başvuru yapabilmenin en kolay yoludur. Bankanın resmi sitesine girip istenen yerleri doldurduktan sonra başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Eğer bankanın müşterisiyseniz ve mobil uygulamanız varsa mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank kredi kartı limitleri nasıl belirlenir?

Vakıfbank kredi kartı başvurusunda bulunan kişilerin kredi kartı limiti belirtilen aylık gelirin iki katı olarak verilir. Ancak kartın ikinci yılında bu limit artmaktadır. Limitin artmaması yalnızca ödemelerin düzenli olarak yapılmaması halinde olur.

Vakıfbank kredi kartı müracaat sorgulaması nasıl yapılır?

Vakıfbank kredi kartı başvurusu sorgulaması için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.vakifbank.com.tr/kredi-karti-islemleri.aspx?pageID=389

Vakıfbank Yandaş kart sorgulama

Vakıfbank Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi futbol takımı taraftarlarına özel kart tahsis etmektedir. Bu kartın sorgulamasını da yine bankanın mobil uygulaması ve intenet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.08.2020 02:03
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