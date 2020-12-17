Vakıfbank kredi borcu kapatma kredisi detayları belli oldu

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank birden çok bankaya borcu olan vatandaşlara kredi kapatma kredisi imkanı sağlıyor. Banka, birden çok bankaya borcu olan ve borçlarını ödemekte zorlanan kişilere kredi kapatma kredisi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank kredi kapatma kredisinin detayları açıklanmaya başladı. Bankanın kredi kapatma kredisi kapsamında verdiği kredilerin faiz ve vade oranları belli oldu. Banka kredi kapatma kredisini bireysel borcu olanlar ve ticari borcu olanlar içinde sağlayacak.

Kredi kapatma kredisi şartları

Vakıfbank kredi kapatma kredisi kapsamında 60 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Öte yandan banka 20 bin TL’den daha az borcu olan kişilere bu kredi fırsatını sunmaktadır. Birden çok bankaya kredi borcu olan kişilere her bankanın uyguladığı faiz yükünden kurtularak tek bir bankaya bağlı olarak ödeme yapıp borçlarını daha kolay olarak ödeyebilecek.

Banka kredi kapatma kredisi kapsamında %0,98 faiz oranı uygulamaktadır. Söz konusu krediye 18 yaşından büyük olan ve toplam borcu 20 bin TL’nin altında olan kişiler başvurabiliyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Kredi kapatma kredisi başvuruları banka şubeleri, bankanın resmi intenet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabildiği gibi SMS olarak da yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için KREDI, Kimlik no, Aylık Gelir yazıp 5724’e kısa mesaj gönderilmektedir.

Vakıfbank kredi faiz oranı

Kredi kapatma kredisi kapsamında verilen kredilerde kişinin Findeks notu ve uygulanacak vade sayısı faiz oranını etkiler. Ancak kredi notu yüksek olan kişilere daha düşük faiz uygulanmaktadır. Bankanın başlangıç faiz oranları aylık yüzde 0,86 ile 0,88 seviyesinde. 3-36 ay için 0,86 faiz oranı uygulanırken, 37-60 ay arası için de 0,88 faiz oranı uygulanıyor.