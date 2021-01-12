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Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2021

Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 12 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

12 Ocak 2021 Salı 14:46
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2021
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Bankalar EFT ve havale işlemlerinde müşterilerinden ücret kesimi yapmaktadır. Bu bankalardan biri de kamu bankası olan Vakıfban’tır. Pandemi sürecinde bankalar yapılan işlemlerden kesilen ücreti kaldırmıştı. Yeni düzenlemeler sonucu kesilen işlem ücreti yeniden başladı.

Vatandaşlar yeniden uygulanmaya başlayan işlem ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyordu. Vakıfbank yeni dönemde uygulayacağı işlem ücretlerini açıkladı. Bildiğiniz gibi havale işlemleri 7/24 istenilen günde yapılırken, EFT işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır. Burada mesai saati olarak kastedilen bankanın açılıp kapanma saatleridir. Öte yandan Geç EFT işlemi sayesinde bu süre 45 dakika daha uzayabiliyor. Yani banka saat 16:30’da kapanıyorsa Geç EFT işlemi sayesinde 17:15’e kadar EFT işlemi yapabilirsiniz.

Havale işlemi için ne kadar işlem ücreti alınacak?

Havale işlemi için alınacak işlem ücreti işlemin hangi kanal üzerinden yapıldığına göre değişmektedir. Buna göre havale işlem ücretleri şu şekildedir;

  • Hesaptan gönderilecek havaleler eğer 1000 TL ye kadar olacaksa BSMV hariç 2.5 T kesinti olacaktır.
  • Düzenli havale işlemleri için 1000 TL ye kadar olduğu anlarda BSMV hariç sadece 0.50 TL kesinti olacaktır.
  • Hesaptan / Kasadan Hesaba / İsme Havale (TL/YP) 1.000,0 1- 50.000 TL arasında olduğu zaman BSMV hariç olarak sadece 5 TL kesinti olacaktır.
  • Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 50.000,01 TL ve üzeri gönderimler için yapılacak kesinti sadece 50 TL olacaktır. BSMV ücreti hariç.
  • Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL arasında olan gönderimlerde BSMV kesintileri hariç 1 TL kesinti olacaktır.
  • Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri gönderimler sırasında BSMV hariç 12.5 TL kesinti yapılacaktır.

Havale işlemlerini banka şubesi, intenet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi ve ATM’ler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

EFT işlemleri için ne kadar kesinti yapılacak?

Vakıfbank saat 17:15’e kadar EFT işlemi yapılabileceği açıklarken, EFT işlemlerinden alınacak kesinti ücretlerini de duyurdu. Buna göre;

  • Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 1 TL kesinti olur.
  • Rutin EFT 1.000,01-50.000 TL arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 2 TL kesinti olur.
  • Rutin EFT 50.000,01 TL ve üzeri arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 25 TL kesinti olur.
  • Rutin EFT 0-1.000,01TLarasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 1 TL kesinti olur.
  • Rutin Dışı EFT 0-1.000,01 TL arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 1.5 TL kesinti olur.
  • Rutin Dışı EFT 1.000,01-50.000 TL arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 3 TL kesinti olur.
  • Rutin Dışı EFT 50.000,01 TL ve üzeri arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 37.5 TL kesinti olur.
  • Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 2 TL kesinti olur.
  • Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri arasında olan ücretlerde BSMV hariç olacak şekilde 25 TL kesinti olur.

EFT işlemleri de havale işleminde olduğu gibi banka şubeleri, intenet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi ve ATM’ler üzerinden yapılabiliyor. Vakıfbank’ın çağrı merkezi numarası ise 0850 222 0 724’dür.



Son Güncelleme: 12.01.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
HavaleEftVakıfBank
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