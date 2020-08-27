Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma

Türkiye’nin kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalara göre 3 kamu bankası Covid-19 sürecinde kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yapılandırma yapılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda kamu bankalarının gündeme getirdiği 12 ay ödemesiz ve yüzde 0,64 faiz oranları ile sunulması beklenen krediler vatandaşları heyecanlandırırken yine kamu bankalarından yeni bir açıklama yapıldı. Kredi yapılandırmasını gündeme getiren kamu bankaları geçmiş zamanlarda kredi çeken vatandaşların borçlarını ödemelerinde yardımcı olacak yapılandırmanın gündemde olduğunu duyurdu.

Kamu bankalarının ilerleyen günlerde duyurması beklenen 12 ay geri ödemesiz %0,64 faiz imkanları sunan kredi pek çok vatandaşın dikkatini çekerken duyurulması ve kampanyanın başlaması için gün sayan vatandaşların sayısı bir hayli yüksek denildi. Konut kredilerinde, tatil kredilerinde ve taşıt kredileri için güncel faiz oranları paylaşılırken yapılandırma ile ilgili yapılan açıklamalar ise vatandaşları meraklandırdı.

Halkbank konut kredisi yapılandırma işlemleri

Halkbank taşıt kredisi kampanyası

Halkbank'ın duyurduğu 12 ay geri ödemesiz ve %0,64 faiz oranından başlayan konut kredisi ev sahibi olmak isteyenlere büyük şanslar sunuyor. Öte yandan daha öncesinde kredi kullanmış ancak faizi daha yüksek olan krediler için başvuru ile birlikte faiz oranlarında değişikliğe gidilecek. Halkbank’ın konut kredisi İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin TL limit belirlenirken diğer iller için bu kredi 500 bin TL ile sınırlandırılmıştır.

Halkbank ve Akbank’ın ortak çalışmaları sonrasında yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan araç alımları için kredi verilmeye devam ediyor. 0 km araçlar için 60 ay vadeli kredi imkanları sunulmaya devam ederken geçmiş yıllarda kredi çeken faizi yüksek krediler için yapılandırma yapılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken yeni duyurulması planlanan taşıt kredisi için 60 ay vadeli %0,49 faiz olanakları sunulacaktır. 120 bin TL’ye kadar kredi verilebilecekken ikinci el otomobiller için 60 ay vadeli %0,82 faiz oranları ile birlikte 150 bin TL kredi fırsatları verilecektir.

Ziraat Bankası konut kredisi

Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin TL kredi verilirken diğer iller için 500 bin TL kredi verilecektir. 12 ay ödemesiz olarak sunulan kredi ile birlikte konut kredileri için %0,64 faiz oranı belirlenirken ikinci el için %0,74 faiz oranları sunulmaktadır. 180 ay vade imkanı ile sunulan krediler pek çok kişi yararlanmak için başvuru yapacaktır.

Ziraat Bankası taşıt kredisi kampanyası

Yerli üretim yapan şirketler ile anlaşmaları bulunan bankalar bu firmaların araçlarına kredi vermektedir. 12 ay ertelemeli ve 0,64 faiz oranları ile birlikte sunulmaktadır. Ziraat Bankası 0 araçlar için 0,49 ile 0,69 faiz oranları ile vatandaşlara ulaştırılacaktır. İkinci el araçlar için ise 0,82 faiz oranları ile 150 bin TL’ye kadar 36 ay vade ile gündemde bulunmaktadır.