Vakıfbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası, vatandaşın düşük faizli kredi isteğini geri çevirmedi

Bankalar çoğu zaman avantajlı kredi kampanyalarını kendileri başlatsa da bazı durumlarda vatandaşın istekleri de etkili oluyor. Yaz aylarının verdiği çeşitli masraflar nedeniyle oluşan ihtiyaç kredisi ihtiyacını Vakıfbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası kapatacak gibi görünüyor. Bu üç bankanın sağladığı kredilerle beraber vatandaşın nefes alması bekleniyor.

Vakıfbank’tan Anında Kredi Fırsatı

Vakıfbank, müşterisinin ihtiyaç kredi ihtiyacını gidermek yüzde 1,64’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle avantajlı ihtiyaç kredisi veriyor. 9 bin TL’ye kadar olan kredilere başvurmak için gereken tek şart Vakıfbank müşterisi olmak.

Türkiye İş Bankası’nın Anında Kredi Fırsatı

Garanti Bankası’nın Anında Kredi Fırsatı

Türkiye İş Bankası, ihtiyaç kredisi arayışında olan müşterilerinin imdadına yetişiyor. 36 aya varan vade seçeneğiyle verilen bu kredi için istenildiği takdirde Türkiye İş Bankası ATM’lerinden bile başvuru yapılabiliyor. Üstelik kredi ödemesi 3 ay ertelenebiliyor.

Ülkemizin saygın bankalarından birisi olan Garanti BBVA, yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte 100 bin TL’ye kadar çekilebilen avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatını sunuyor. Başvuru yapmak isteyen kişilerin ise Garanti BBVA’nın sitesine veya mobil bankacılık uygulamasına müracaat etmesi yeterli olacak.