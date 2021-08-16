İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Vakıfbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası, vatandaşın düşük faizli kredi isteğini geri çevirmedi

Ülkemizin önemli bankalarından Vakıfbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası, vatandaşın düşük faizli kredi isteğini geri çevirmedi. İşte merak edilenler…

16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:22
Vakıfbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası, vatandaşın düşük faizli kredi isteğini geri çevirmedi
Takip Et:

Bankalar çoğu zaman avantajlı kredi kampanyalarını kendileri başlatsa da bazı durumlarda vatandaşın istekleri de etkili oluyor. Yaz aylarının verdiği çeşitli masraflar nedeniyle oluşan ihtiyaç kredisi ihtiyacını Vakıfbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası kapatacak gibi görünüyor. Bu üç bankanın sağladığı kredilerle beraber vatandaşın nefes alması bekleniyor.

Vakıfbank’tan Anında Kredi Fırsatı

Vakıfbank, müşterisinin ihtiyaç kredi ihtiyacını gidermek yüzde 1,64’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle avantajlı ihtiyaç kredisi veriyor. 9 bin TL’ye kadar olan kredilere başvurmak için gereken tek şart Vakıfbank müşterisi olmak.

Türkiye İş Bankası’nın Anında Kredi Fırsatı

Türkiye İş Bankası, ihtiyaç kredisi arayışında olan müşterilerinin imdadına yetişiyor. 36 aya varan vade seçeneğiyle verilen bu kredi için istenildiği takdirde Türkiye İş Bankası ATM’lerinden bile başvuru yapılabiliyor. Üstelik kredi ödemesi 3 ay ertelenebiliyor.

Garanti Bankası’nın Anında Kredi Fırsatı

Ülkemizin saygın bankalarından birisi olan Garanti BBVA, yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte 100 bin TL’ye kadar çekilebilen avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatını sunuyor. Başvuru yapmak isteyen kişilerin ise Garanti BBVA’nın sitesine veya mobil bankacılık uygulamasına müracaat etmesi yeterli olacak.

 


Son Güncelleme: 16.08.2021 18:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Düşük Faizli Ihtiyaç KredisiGarantiTürkiye Iş BankasıVakıfBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?

Popüler Haberler

2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
17 Ağustos 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Ağustos Salı at yarışı programı
TJK 16 Ağustos 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı Ağustos 2021 ödenmeye başladı mı? 16 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 15 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 15 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2021 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
E-devlet banka kredi notu sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 bddk kredi notu sorgulama
Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakterini Emir Özden canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.