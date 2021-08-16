Vakıfbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası, vatandaşın düşük faizli kredi isteğini geri çevirmedi

Bankalar çoğu zaman avantajlı kredi kampanyalarını kendileri başlatsa da bazı durumlarda vatandaşın istekleri de etkili oluyor. Yaz aylarının verdiği çeşitli masraflar nedeniyle oluşan ihtiyaç kredisi ihtiyacını Vakıfbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası kapatacak gibi görünüyor. Bu üç bankanın sağladığı kredilerle beraber vatandaşın nefes alması bekleniyor.
Vakıfbank’tan Anında Kredi Fırsatı
Vakıfbank, müşterisinin ihtiyaç kredi ihtiyacını gidermek yüzde 1,64’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle avantajlı ihtiyaç kredisi veriyor. 9 bin TL’ye kadar olan kredilere başvurmak için gereken tek şart Vakıfbank müşterisi olmak.
Türkiye İş Bankası’nın Anında Kredi Fırsatı
Garanti Bankası’nın Anında Kredi Fırsatı
Ülkemizin saygın bankalarından birisi olan Garanti BBVA, yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte 100 bin TL’ye kadar çekilebilen avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatını sunuyor. Başvuru yapmak isteyen kişilerin ise Garanti BBVA’nın sitesine veya mobil bankacılık uygulamasına müracaat etmesi yeterli olacak.