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vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları

vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 1 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:41
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
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Vakıfbank’ın açıklamış olduğu verilerde emekliye promosyon ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçte gerekli şartları taşıyan emeklilere 500 TL, 2500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL’den daha fazla emekli maaşı alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Vakıfbank promosyon kampanyası

SGK ile TÜRKİYE Vakıflar Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hak sahiplerine ödenen emekli maaş ve ikramiyeleri ile SGK kapsamında aylık alan vatandaşlara promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Bu çerçevede Vakıfbank üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlara 750 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Vakıfbank emekli promosyonu şartları nelerdir?

Vakıfbank üzerinden promosyon ödemesi alacak emeklilerin bazı şartları taşımaları gerekir. Buna göre;

Emekli aylığının en az 3 yıl Vakıfbank’tan alınacağının taahhüt edilmesi,

Geçtiğimiz 3 yılda gelir ve aylık tutarlarında herhangi artışla gelirden yararlanan kişilere ek promosyon ödemeleri yapılmaz,

Emekli aylığını Vakıfbank’tan alanlara bankanın müşterilerine sunduğu ek olanaklar bulunuyor.

Promosyon ödemesini Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlara;

ATM’lerden 2000 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekme,

İntenet ve mobil bankacılık hizmetini ücretsiz kullanma,

Otomatik ödeme talimatı verilirse EFT işleminden ücret alınmaz,

Otoyol ve köprülerden geçebilmek için HGS etiketinin ücretsiz verilmesi,

Bankadaki kredi kartlarından aidat ücreti alınmaması gibi olanaklar sağlanır.

Bankanın sağladığı bütün olanaklardan faydalanabilmek için maaşın Vakıfbank’a taşınması gerekiyor.

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Vakıfbank emekli promosyonu 1 aya denk gelen maaş tutarlarına bağlı olarak tespit edilmektedir. Bu çerçevede 1500 TL’ye kadar olan maaşlara 500 TL, 1500 – 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 01.02.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
Emekli PromosyonVakıfBank
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