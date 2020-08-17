İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Malatya'da dünyanın en zehirli yılanı engerek yılanı görüldü
Son Dakika
Malatya'da dünyanın en zehirli yılanı...

Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi

Vakıfbank, promosyon şartlarını sağlayan emekliler için kampanya detaylarını duyurdu. Buna göre emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon ödenecek.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:53
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Takip Et:

Vakıfbank’ın açıklamış olduğu verilerde emekliye promosyon ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçte gerekli şartları taşıyan emeklilere 500 TL, 2500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL’den daha fazla emekli maaşı alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Vakıfbank promosyon kampanyası

SGK ile TÜRKİYE Vakıflar Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hak sahiplerine ödenen emekli maaş ve ikramiyeleri ile SGK kapsamında aylık alan vatandaşlara promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Bu çerçevede Vakıfbank üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlara 750 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Vakıfbank emekli promosyonu şartları nelerdir?

Vakıfbank üzerinden promosyon ödemesi alacak emeklilerin bazı şartları taşımaları gerekir. Buna göre;

Emekli aylığının en az 3 yıl Vakıfbank’tan alınacağının taahhüt edilmesi,

Geçtiğimiz 3 yılda gelir ve aylık tutarlarında herhangi artışla gelirden yararlanan kişilere ek promosyon ödemeleri yapılmaz,

Emekli aylığını Vakıfbank’tan alanlara bankanın müşterilerine sunduğu ek olanaklar bulunuyor.


Promosyon ödemesini Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlara;

ATM’lerden 2000 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekme,

İntenet ve mobil bankacılık hizmetini ücretsiz kullanma,

Otomatik ödeme talimatı verilirse EFT işleminden ücret alınmaz,

Otoyol ve köprülerden geçebilmek için HGS etiketinin ücretsiz verilmesi,

Bankadaki kredi kartlarından aidat ücreti alınmaması gibi olanaklar sağlanır.

Bankanın sağladığı bütün olanaklardan faydalanabilmek için maaşın Vakıfbank’a taşınması gerekiyor.

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Vakıfbank emekli promosyonu 1 aya denk gelen maaş tutarlarına bağlı olarak tespit edilmektedir. Bu çerçevede 1500 TL’ye kadar olan maaşlara 500 TL, 1500 – 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankEmekli Promosyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı

Popüler Haberler

Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Ağustos 17 2020
Bim aktüel indirim kataloğu 17 Ağustos 2020 Pazartesi ürünleri
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Bim 17 Ağustos 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
N11 altın kampanyası ile 50 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz! 17-25 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli fırsatları kaçırmayın
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Sen Çal Kapımı Serkan Bolat’ın Yok Günü ne anlama geliyor? Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Ağustos 17 Pazartesi
Sıfır faizli ve faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
Bizim Market Toptan İndirim 12-25 Eylül 2019 Kataloğu
Ebay Paypalsız alışveriş nasıl yapılır?
Bina risk tespiti nereye, nasıl yaptırılır? Bina risk tespit ücreti
Çukur İdris Koçovalı Öldü Mü? İdris Baba Yeni Sezonda Çukurda Devam Edecek mi
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Yeni Volvo XC90 teknik özellikleri ve teknolojik özellikleri açıklandı!
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 17 Ağustos 2020
2020 Yeni Ford Puma Teknik Özellikleri ve Fiyatı! Yeni Ford Puma Türkiye'de
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.