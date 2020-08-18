Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!

Vakıfbank, ev almak isteyenler için 180 ay vadeyle düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu. Sarı Panjur adlı kredi kampanyasıyla ikinci el konut kredisi almak isteyen vatandaşlar kampanyadan yararlanabilecek. Kredi faiz oranlarında indirimler yapılırken, sıfır ve ikinci el konut satın alma planı olanlara kredi sunulmaktadır.

Vakıfbank düşük faizli konut kredisi

Konut kredisi paketleri kapsamında faiz oranları kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Kamu bankaları da dahil olmak suretiyle çok sayıda banka yüksek faiz oranları sunmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank’ın yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranları yüzde 1.05 bandına çekildi. Yapılan düzenlemelerle Vakıfbank 0 ev kredi kampanyasıyla faiz oranını yüzde 0.87’ye düşürülmüştür.

Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi

Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Yapılan kampanya çerçevesinde 2. el ev kredisi yüzde 1.05 faiz oranına çekilmektedir. Sıfır konut kredilerinde faiz oranları yüzde 0.87’ye çekilirken, söz konusu kampanyanın bazı illerdeki 300 bin TL ile 500 bin TL arasındaki evlerde geçerli olacak. Sarı Panjur kredisinden faydalanacak bireyler kredisini Ankara, İstanbul ve İzmir’de kullanılabilecek. 120 aya varan vadelerde yüzde 0.87 faiz oranıyla 121 ile 180 ay vadeyle kredilerde yüzde 0.99 faiz uygulanacak.

Vakıfbank’ın son olarak düzenlediği kampanya çerçevesinde faiz oranları güncellendi. Güncellemeyi müteakip uygun faiz oranlarıyla sıfır konutlara kredi vererek öne çıkan banka Vakıfbank olmuştur. İkinci el konutlarda en uygun faiz oranlarını ise Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden alabileceksiniz. Katılım bankalarından Türkiye Finans Katılım Bankası yüzde 0.94 faiz oranına sahiptir.