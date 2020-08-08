Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!

Pandemi süreci ile birlikte birçok kredi kampanyası başlatan kamu bankalarını aynı şekilde özel bankalar takip etti. Uygun faiz oranıyla kredi veren bankalar, bu vesileyle kredi kullanımını ve piyasayı hareketlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşan kurban bayramına yönelik yeni kredi kampanyaları da açıklayan bankalar, verdikleri ihtiyaç kredileri ile vatandaşın ihtiyacını gidermeyi amaçlıyor.

Kurban bayramı kredi kampanyaları başlatan bankalardan birisi olan Vakıfbank, yeni kampanyası ile bütün ilgiyi üzerince çekti. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere kolaylık sağlayacağını açıklayan banka, sunduğu kampanya ile müşterilerini bekliyor.

Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırılıyor!

Resmi intenet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunan Vakıfbank, yeni bayram kredisine ait detaylı bilgileri de müşterileri ile paylaştı. Bayram kredisinde en çok dikkat çeken detay ise 3 ay sonra ödeme imkanı oldu.

Vakıfbank’tan bayram kredisi kampanyasının özellikleri!

Tüm vatandaşların başvurabileceği kredi olarak açıklanan bayram kredisi ile Vakıfbank, 60 aya varan vade seçeneği sunuyor. 0,89 olarak belirlenen başlangıç faiz oranı ile müşterilerini bekleyen banka, vereceği krediler ile vatandaşların bayram giderlerini kolayca karşılamasını hedefliyor.

36 aya kadar 0,89 faiz oranı belirleyen banka bu vadenin 36-60 ay arası seçilmesi halinde faiz oranının 0,96 olacağını açıkladı. Ayrıca ödemelerini seçtikleri ödeme seçeneğine göre ödeyebilecek müşteriler için belirlenen ödeme koşulları ise şu şekilde:

Aylık eşit ödeme,

Artan ödeme,

Azalan ödeme,

3 ay sonra ödeme,

3 ayda bir eşit ödeme,

Son taksit balon ödeme

Vakıfbank bayram kredisi kampanyasına nasıl başvurulur?

Vakıfbank’ın başlattığı uygun faiz oranlı bayram kredisine başvurmak isteyenler, başvurularını SMS ile kolayca gerçekleştirebilirler. Kısa mesaj sayesinde kolayca başvuru yapabilecek olan müşteriler, onay almaları halinde birkaç gün içerisinde kredilerine ulaşabilmektedir.

Kredi başvurusu için KREDİ, T.C. kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724’e mesaj atılması yeterlidir.