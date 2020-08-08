İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!

Vakıfbank yaptığı açıklama ile yeni bayram kredisi kampanyasını duyurdu. Kolay ödeme seçenekleri ile dikkat çeken bayram kredisinin detayları müşteriler ile paylaşıldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23
Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırmaya devam ediyor!
Takip Et:

Pandemi süreci ile birlikte birçok kredi kampanyası başlatan kamu bankalarını aynı şekilde özel bankalar takip etti. Uygun faiz oranıyla kredi veren bankalar, bu vesileyle kredi kullanımını ve piyasayı hareketlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşan kurban bayramına yönelik yeni kredi kampanyaları da açıklayan bankalar, verdikleri ihtiyaç kredileri ile vatandaşın ihtiyacını gidermeyi amaçlıyor.

Kurban bayramı kredi kampanyaları başlatan bankalardan birisi olan Vakıfbank, yeni kampanyası ile bütün ilgiyi üzerince çekti. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere kolaylık sağlayacağını açıklayan banka, sunduğu kampanya ile müşterilerini bekliyor.

Vakıfbank bayram kredisi 3 ay ertelemeyle 50.000 TL’ye kadar kullandırılıyor!

Resmi intenet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunan Vakıfbank, yeni bayram kredisine ait detaylı bilgileri de müşterileri ile paylaştı. Bayram kredisinde en çok dikkat çeken detay ise 3 ay sonra ödeme imkanı oldu.

Vakıfbank’tan bayram kredisi kampanyasının özellikleri!


Tüm vatandaşların başvurabileceği kredi olarak açıklanan bayram kredisi ile Vakıfbank, 60 aya varan vade seçeneği sunuyor. 0,89 olarak belirlenen başlangıç faiz oranı ile müşterilerini bekleyen banka, vereceği krediler ile vatandaşların bayram giderlerini kolayca karşılamasını hedefliyor.

36 aya kadar 0,89 faiz oranı belirleyen banka bu vadenin 36-60 ay arası seçilmesi halinde faiz oranının 0,96 olacağını açıkladı. Ayrıca ödemelerini seçtikleri ödeme seçeneğine göre ödeyebilecek müşteriler için belirlenen ödeme koşulları ise şu şekilde:

  • Aylık eşit ödeme,
  • Artan ödeme,
  • Azalan ödeme,
  • 3 ay sonra ödeme,
  • 3 ayda bir eşit ödeme,
  • Son taksit balon ödeme

Vakıfbank bayram kredisi kampanyasına nasıl başvurulur?

Vakıfbank’ın başlattığı uygun faiz oranlı bayram kredisine başvurmak isteyenler, başvurularını SMS ile kolayca gerçekleştirebilirler. Kısa mesaj sayesinde kolayca başvuru yapabilecek olan müşteriler, onay almaları halinde birkaç gün içerisinde kredilerine ulaşabilmektedir.

Kredi başvurusu için KREDİ, T.C. kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724’e mesaj atılması yeterlidir.



Son Güncelleme: 08.08.2020 11:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Emekli olamayana 2 bin 100 TL ödeme müjdesi
Emekli olamayana 2 bin 100 TL ödeme müjdesi
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
SGK Prim ödemelerini toplu olarak iade alabilirsiniz!
SGK Prim ödemelerini toplu olarak iade alabilirsiniz!
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri

Popüler Haberler

TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
Fakirlik muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? Fakirlik maaşı internet başvurusu işlemleri
TRT Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?
Kadın çalışanların analık ve süt izinleri ne kadardır? Analık ve süt izni şartları ve süre hesaplaması nasıl yapılır?
Evde corona virüsü maskesi yapılır mı? Evde koronavirüsü için maska yapımı
Bankaların kredi yapılandırma ve erteleme işlemleri nasıl yapılır? Yüzde kaç faizle kredi erteleme ve yapılandırma yapıyorlar?
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Belçikalı futbolcu Anas Tahiri kimdir? Beşiktaş'a transfer olacak mı? Mevkisi ve kariyeri
Altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
7300 nitelik kodu nediR? Personel alımı 7300 nitelik kodu özel şart anlamı
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.