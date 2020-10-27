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VakıfBank ARI hesabı özellikleri ve faiz oranları

Vakıfbank ARI hesabı özellikleri ve güncel faiz oranları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. ARI hesabı ile mevcut birikimlerinizi değerlendirme fırsatından yararlanabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 20:51
VakıfBank ARI hesabı özellikleri ve faiz oranları
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Vakıfbank ARI hesabı, gecelik faiz oranlarına ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda vade farkı ödemeksizin para yatırma ve para çekme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. ARI hesabıyla intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücret ödemeden yapılabilmektedir.

Vakıfbank ARI hesabı özellikleri

Vakıfbank ARI hesabı; gecelik faiz kazandırıp, vadeli mevduat özelliklerine sahip TL, USD ve Euro olarak açılabilen bir yatırım aracıdır.


ARI hesabı banka şubeleri, çağrı merkezi, intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden açılabilmektedir. Banka şubelerinden 09.00 – 17.00 arasında hesabın vade başı aynı gün saat 17.0 sonrasında açılan hesapların vade başıysa bir sonraki iş günü oluyor.

Vakıfbank şubeleri üzerinden yalnızca resmi ve hafta sonu tatil günleri hariç mesai günleri içerisinde olmak suretiyle 09.00 – 17.00 arasında hesaba dilenen sıklıkta para yatırılarak dilediğiniz sıklıkla para çekebilirsiniz. Yarım gün tatil uygulamasının olduğu günlerdeyse para çekme işlemi 09.00 ila 12.00 arasında yapılabiliyor.

Tanışma faizi 100 gündür ve hesabınız açıldığı an itibariyle geçerlilik süresi başlayacaktır. Tanışma faizi ve temdit faizi 1.000.000 TL, 1.000.000 USD veya 1.000.000 Euro’ya kadar geçerli olmaktadır. Bakiyenin tutarın üzerinde olması halinde aşan bölümüne daha düşük faiz uygulanır.

Vakıfbank İntenet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri ücretsiz olur.



Son Güncelleme: 27.10.2020 21:27
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBankARI Hesabı
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