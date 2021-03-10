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Vakıfbank 6 Ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi

Vakıfbank, hane halkı geliri için müşterilerine özel yeni kredi uygulamasını hayata geçirdi. Vakıfbank 6 Ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi veriyor! Başvurular nasıl yapılır?

10 Mart 2021 Çarşamba 00:20
Vakıfbank 6 Ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi
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3 Kamu bankasının ortak açıklamasının ardından koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların maddi sıkıntılarını en aza indirmek için ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri ile Ziraat bankası, Halk bankası ve Vakıfbank kredi desteği başlattı.

Müşterilere Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanabilecek vatandaşlar ‘Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi’ bankalara göre ortak kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olan kamu bankaları bu zamana kadar birçok yardımlarda bulunarak halkın yanında olduklarını gösteriyorlar. Son olarak 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi açan bankalara başvurular nasıl yapılır?

10.000 TL ‘ye kadar 6 ay ödemesiz, aylık eşit taksit imkânı ve 36 aya varan vade ile aylık %0,49 faiz oranı ile kullanma imkânı sunan bankalar özellikle hane halkı gelirinin 5.000 TL altı olan bireysel müşteriler için uygulanacağını belirtiyor.

  Vakıfbank 10.000 TL 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Telefon üzerinden de başvuru yapılırken, SMS ile başvuru yapılması için öncelikle DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS gönderebilirsiniz. Kredi başvurusu değerlendirmeye alınırken başvurunun olumsuz sonuçlanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu durum kişiye bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilerin verilmesi ardından şubelere giderek Vakıfbank Mobil, İntenet bankacılığı veya Çağrı Merkezlerini arayarak yardımda bulunabilirsiniz.

Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşteriler  6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisinden faydalanabileceklerdir. Eşlerden sadece biri krediden faydalanırken, kredi 6 ay sonra başlanacak.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:20
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VakıfBank6 AyIhtiyaç Kredisi10.000 TL
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