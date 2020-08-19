Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Borçlu vatandaşlara müjde Vakıfbank’tan geldi. Müşterilerin talepte bulunması halinde Ekonomiye Destek Paketi kapsamında İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi ile ek hesap ve kredi kartı taksitlerinin 3 ay ertelenebileceği belirtildi. 23 Mart tarihinden önce kullanılan kredi borçlarında 3 ay erteleme yapılacak.

Vakıfbank’tan 3 ay erteleme müjdesi

Vatandaşların 23 Mart 2020 tarihinden önce kullandıkları ihtiyaç, konut, taşıt taksit kredilerinde başvuru yapılması halinde ödemeler 3 ay ötelenebilecek. Erteleme sonrasında vade ayı uzatılmadan oluşan akdi faiz, yeni taksitlendirmedeki gecikme faizi alınmayacaktır. Taksit erteleme talebi sonucunda oluşacak yeni ödeme planları Vakıfbank Mobil ya da İntenet Bankacılığında ‘Onay Bekleyen Sözleşme/Belgeler’ menüsünde onaya sunulacaktır.

Taksit erteleme başvurusu nasıl yapılır?

-Kredi taksit öteleme talebi 0850 222 0724 numaralı çağrı merkezinden yapılabilmektedir.

-Vakıfbank Mobil ya da İntenet Bankacılığına giriş yaptığınızda ekrana gelen ‘Profilim’ sekmesine tıklayın ve ‘Bize Yazın’ bölümüne girin. ‘Talep Gönder’ butonuna tıklayarak talep konusunda ‘Bireysel Krediler’i seçin. Karşınıza çıkan ‘Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri’ne girerek taksit erteleme talebi yapabilirsiniz.

Kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı kullanıcılarının ekstre erteleme başvurusu yapması halinde tüm ekstre borcu 3 ay sonrasına ertelenebilmektedir. Ekstre erteleme talebi için 0850 222 0724 numaralı çağrı merkezi aranabilir ya da Vakıfbank Mobil ile İntenet Bankacılığından talep konusu ‘Kredi Kartları’ bölümünü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.