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Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 03:47
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
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Borçlu vatandaşlara müjde Vakıfbank’tan geldi. Müşterilerin talepte bulunması halinde Ekonomiye Destek Paketi kapsamında İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi ile ek hesap ve kredi kartı taksitlerinin 3 ay ertelenebileceği belirtildi. 23 Mart tarihinden önce kullanılan kredi borçlarında 3 ay erteleme yapılacak.

Vakıfbank’tan 3 ay erteleme müjdesi

Vatandaşların 23 Mart 2020 tarihinden önce kullandıkları ihtiyaç, konut, taşıt taksit kredilerinde başvuru yapılması halinde ödemeler 3 ay ötelenebilecek. Erteleme sonrasında vade ayı uzatılmadan oluşan akdi faiz, yeni taksitlendirmedeki gecikme faizi alınmayacaktır. Taksit erteleme talebi sonucunda oluşacak yeni ödeme planları Vakıfbank Mobil ya da İntenet Bankacılığında ‘Onay Bekleyen Sözleşme/Belgeler’ menüsünde onaya sunulacaktır.

Taksit erteleme başvurusu nasıl yapılır?


-Kredi taksit öteleme talebi 0850 222 0724 numaralı çağrı merkezinden yapılabilmektedir.

-Vakıfbank Mobil ya da İntenet Bankacılığına giriş yaptığınızda ekrana gelen ‘Profilim’ sekmesine tıklayın ve ‘Bize Yazın’ bölümüne girin. ‘Talep Gönder’ butonuna tıklayarak talep konusunda ‘Bireysel Krediler’i seçin. Karşınıza çıkan ‘Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri’ne girerek taksit erteleme talebi yapabilirsiniz.

Kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı kullanıcılarının ekstre erteleme başvurusu yapması halinde tüm ekstre borcu 3 ay sonrasına ertelenebilmektedir. Ekstre erteleme talebi için 0850 222 0724 numaralı çağrı merkezi aranabilir ya da Vakıfbank Mobil ile İntenet Bankacılığından talep konusu ‘Kredi Kartları’ bölümünü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.08.2020 03:47
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