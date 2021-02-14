Vakıfbank 3 ay geri ödemesiz 125 bin TL kredi imkanı

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uygun koşullarda ihtiyaç kredisi veriyor. Bu kapsamda emeklilere, memurlara ve işçilere özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlatıldı. Ayrıca sadece SMS üzerinden başvuru yaparak 125.000 TL kadar kredi alma imkanınız bulunuyor. Bu krediyi 3 ay boyunca geri ödemesiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin banka şubelerine gelmemesi için SMS ile başvuruyu hayata geçirdi. Bu kapsamda KREDI yazın bir boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın bir boşluk bırakın, aylık gelirinizi yazın ve 5724’e mesaj gönderin. Bu kampanya kapsamında en az 3.000 TL, en fazla ise 125.000 TL kredi çekebilirsiniz.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Vakıfbank’tan 3.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 280,62 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 3.367,49 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 3.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 155,47 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 3.731,30 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 3.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 114,40 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 4.118,30 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 935,40 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 11.224,87 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 518,23 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 12.437,54 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 381,33 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 13.727,71 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 1.870,81 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 22.449,72 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 1.036,46 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 24.874,97 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 762,65 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 27.455,46 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 4.677,02 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 26.124,31 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 2.591,14 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 62.187,43 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 1.906,63 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 68.638,47 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 80.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 7.483,24 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 89.798,85 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 80.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 4.145,83 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 99.499,88 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 80.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 3.050,60 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 109.821,77 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 9.354,05 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 112.248,57 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 5.182,29 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 124.374,85 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 3.813,25 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 137.277,20 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 11.692,56 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 140.310,76 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 6.477,86 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 155.468,59 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 4.766,57 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 171.596,42 TL oluyor.