İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Vakıfbank 3 ay geri ödemesiz 125 bin TL kredi imkanı

Acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlarımız bankalardan kredi çekerek nakit ihtiyacını karşılamak istiyor. Vakıfbank tarafından açıklanan 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi rağbet gördü. Vatandaşlarımız Vakıfbank 3 ay geri ödemesiz 125 bin TL ihtiyaç kredisini merak ediyor.

14 Şubat 2021 Pazar 19:58
Vakıfbank 3 ay geri ödemesiz 125 bin TL kredi imkanı
Takip Et:

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uygun koşullarda ihtiyaç kredisi veriyor. Bu kapsamda emeklilere, memurlara ve işçilere özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlatıldı. Ayrıca sadece SMS üzerinden başvuru yaparak 125.000 TL kadar kredi alma imkanınız bulunuyor. Bu krediyi 3 ay boyunca geri ödemesiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin banka şubelerine gelmemesi için SMS ile başvuruyu hayata geçirdi. Bu kapsamda KREDI yazın bir boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın bir boşluk bırakın, aylık gelirinizi yazın ve 5724’e mesaj gönderin. Bu kampanya kapsamında en az 3.000 TL, en fazla ise 125.000 TL kredi çekebilirsiniz.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Vakıfbank’tan 3.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 280,62 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 3.367,49 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 3.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 155,47 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 3.731,30 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 3.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 114,40 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 4.118,30 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 935,40 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 11.224,87 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 518,23 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 12.437,54 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 381,33 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 13.727,71 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 1.870,81 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 22.449,72 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 1.036,46 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 24.874,97 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 762,65 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 27.455,46 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 4.677,02 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 26.124,31 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 2.591,14 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 62.187,43 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 1.906,63 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 68.638,47 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 80.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 7.483,24 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 89.798,85 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 80.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 4.145,83 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 99.499,88 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 80.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 3.050,60 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 109.821,77 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 9.354,05 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 112.248,57 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 5.182,29 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 124.374,85 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 3.813,25 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 137.277,20 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 12 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 11.692,56 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 140.310,76 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 24 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 6.477,86 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 155.468,59 TL oluyor.

Vakıfbank’tan 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız; 36 aylık vadede aylık olarak %1,52 faiz oranı uygulanırken, aylık 4.766,57 TL ödüyorsunuz. Toplam geri ödenecek tutar ise 171.596,42 TL oluyor.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankIhtiyaç Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler

Popüler Haberler

Vakıfbank 3 ay geri ödemesiz 125 bin TL kredi imkanı
PTT AVM’de satışlar başladı mı? PTT AVM'de gıda fiyatları ne kadar?
Arıza Derya kimdir? Hazal Benli gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Dunisa Şölenci canlandırıyor
Kardeşlerim dizisinin çekildiği yerler neresi? Yine İstanbul tercih edildi
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yaşı ve oynadığı diziler
Hercai dizisi Aslan Aslanbey (Doğan Bayraktar) kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan nerelidir?
Kaç yılda bir günler aynı zamanda olur?
A101 market açılış kapanış saatleri değişti
Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? 400 TL bayram harçlığı için muhalefetten adım atıldı
Yeni Askerlik Sistemi Ne Zaman Çıkacak? Bayramdan Sonra Yasalaşacak mı?
Esnaf kefalet kredi borcu yapılandırma güncel faiz oranları
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Işıldar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nursel Köse kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi uyarlama mı? Fox TV Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisindeki Elif karakteri Kimdir? Lavinya Ünlüer dizideki rolü ve hayatı
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.