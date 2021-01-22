Vakıfbank 2021 esnaf kredisi şartları nelerdir?

Kamu bankaları esnaflara özel kredi imkanları sunmaktadır. Bunlardan biri olan Vakıfbank’ta esnaflara uygun koşullarda kredi vermektedir. Bankanın verdiği bu kredilerde beş farklı ödeme seçeneği veriliyor.

Vakıfbank esnaf kredisine nasıl başvurulur?

Esnaflara destek sunmaya devam eden Vakıfbank ‘Mini kredi’ ismiyle 36 ay taksitle 20.000 TL’ye kadar kredi imkanını esnaflara sunuyor. Diğer bir kredi paketi olarak da ‘Standart Kredi’ ismiyle aynı taksit süresinde 50.000 TL’ye kadar kredi veriyor.

Bu kredileri esnafa sunan Vakıfbank ayrıca ödeme kolaylığı da sağlıyor. Esnafa destek kredilerinde geri ödeme konusunda şu seçenekler sunuluyor;

-Eşit taksitte ödeme

-3 ayda bir eşit taksitte ödeme

-3 aya kadar ödemesiz değişken taksitte ödeme

-Bir sene içinde dört taksiti erteleme

Esnaf kredilerine başvuruda bulunmak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerine müracaat ederek koşulları sağlaması halinde krediden yararlanabilir. Bu kredi sayesinde işletmeyi büyütebilir ve sermayeyi artırabilirsiniz.

Vakıfbank Esnaf ve KOBİ sektör destek paketleri nelerdir?

Vakıfbank KOBİ Dost Esnaf Destek paketi ile esnaflara faaliyet yaptıkları işler ile alakalı destekte bulunuyor. Vakıfbank KOBİ Dost Esnaf Destek kredileri şunlardır;

-Nakit kredi

-Taksitli Ticari krediler

-Ticari araç kredileri

-Spot-Rotatif kredi

-Teminat mektupları

Vakıfbank böylece esnaflara Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini ve Bağkur ödemelerini yapmalarını sağlıyor. Ayrıca Vakıf Emeklilik’ten uygun şartlarda emeklilik ve hayat sigortasını yapabilirler.

KOBİ Dost Esnaf desteği ile Vakıf Factoring ve Vakıf Leasing işbirliği ile kambiyo, döviz, efektif alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu destek paketinde taksitli ticari kredisi, işyeri açma kredisi, ticari araç, spot-rotatif kredilerini, teminat mektubu, çek kullanmak ve toplu ödeme gibi seçeneklerden yararlanılabilir.

İntenetten nasıl başvuru yapılabilir?

Vakıfbankın esnaf kredisine resmi intenet sitesinden şöyle başvuruda bulunabilir;

-İntenet sitesinden firmanın kuruluş zamanı, ünvan, işletme türünü tam olarak yazarak ardından ticari müşterilere özel paketlerden hangisini almak istelerse onu seçecekler

-İntenette bulunan ürün paketleri; tarım kredisi, bussiness kart, kredili mevduat hesabı, sanal post, güm kart, ticari kredi ve çek defteri gibi ürünler vardır.

-Sonrasında vergi kimlik numarasını veya T.C numarasını, telefon, adres ve e-posta bilgilerini dolduracaklar.

-Çalışmak istenen Vakıfbank şubesi seçilecek

-Bunun sonrasında güvenlik kodunu girerek ‘Devam’ kısmına basarak sonraki işlemleri tamamlayıp başvuruyu yapmış olacaksınız.

Vakıfbank esnaf kredisinin şartları nelerdir?

Vakıfbank esnaf kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi ve yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şöyle;

-İşletmenin adına alınacak krediler için bankaya beyanname verilip kobi kredisi olarak ticari kredi çekebilmek için başvuruda vergi levhası ve mali durumu gösteren belgeler istenmektedir.

-T.C kimlik kartı ve fotokopisi

-Ortaklar var ise imza sirküleri

-Son seneye ait mali tablo ve mizan bilançosu

-İkametgah belgesi

-Vergi borcunun olmaması ve kara listede olunmaması