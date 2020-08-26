Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Vakıfbank’ın 125.000 TL ihtiyaç kredi kampanyası başlatıldı. Vakıfbank üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için aynı gün onay alabilirsiniz. Bankanın bütün müşterileri için hazırladığı bu krediye ihtiyaç tutarınız kadar başvuruda bulunabiliyorsunuz. Son 6 ay sigortası düzenli olarak yatırılan ve toplamda 12 aylık sigorta geçmişi olan müşteriler kredi alabilecekler.
Vakıfbank 125.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?
Vakıfbank 125.000 TL borç kapatma kredisi
Vakıfbank’tan kredi alacak müşterilerin diğer bankalara olan borçları da kontrol edilecektir. Diğer bankalarda kredi veya kredi kartı borcunuz bulunuyorsa borçlarınız kapatılır ve kalan kısım hesabınıza transfer edilir. Bu nedenle borcunuz bulunuyorsa kapatabilme şansına sahip olabilirsiniz. 125.000 TL borç kapatma kredisi alacağınızda banka tarafından 60 aya varan vadelerle kredi sağlanmaktadır. Ödemelerinizi gelir durumunuza bağlı olarak 2 veya 3 ayda bir yapabilir, azalan veya artan taksitli ödeme tablosu ile bütçenize uygun ödeme avantajlarından yararlanabilirsiniz.