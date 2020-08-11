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Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası

Vakıfbank belirli şartları sağlayan vatandaşlar için aynı gün kredi sağlıyor. Vakıfbank 125.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Kampanya koşulları ve başvuru sahiplerinde aranan şartlar ortaya çıktı.

11 Ağustos 2020 Salı 00:18
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası
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Vakıfbank’ın 125.000 TL ihtiyaç kredi kampanyası başlatıldı. Vakıfbank üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için aynı gün onay alabilirsiniz. Bankanın bütün müşterileri için hazırladığı bu krediye ihtiyaç tutarınız kadar başvuruda bulunabiliyorsunuz. Son 6 ay sigortası düzenli olarak yatırılan ve toplamda 12 aylık sigorta geçmişi olan müşteriler kredi alabilecekler.

Vakıfbank 125.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?


Kredi başvurusunda bulunmayı planlıyorsanız en yakın Vakıfbank şubesine gidebilirsiniz. Banka şubesinden maaş almaktaysanız kimliğinizle başvuruda bulunarak maaşınızın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. 4000 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlar 125.000 TL’lik kredi kampanyasına başvuruda bulunabilecekler. 6 ay erteleme ve 60 ay vade seçeneklerinin sağlandığı krediden yararlanabilmek için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.

Vakıfbank 125.000 TL borç kapatma kredisi

Vakıfbank’tan kredi alacak müşterilerin diğer bankalara olan borçları da kontrol edilecektir. Diğer bankalarda kredi veya kredi kartı borcunuz bulunuyorsa borçlarınız kapatılır ve kalan kısım hesabınıza transfer edilir. Bu nedenle borcunuz bulunuyorsa kapatabilme şansına sahip olabilirsiniz. 125.000 TL borç kapatma kredisi alacağınızda banka tarafından 60 aya varan vadelerle kredi sağlanmaktadır. Ödemelerinizi gelir durumunuza bağlı olarak 2 veya 3 ayda bir yapabilir, azalan veya artan taksitli ödeme tablosu ile bütçenize uygun ödeme avantajlarından yararlanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.08.2020 00:18
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