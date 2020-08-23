İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası

Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 23 Ağustos 2020 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 08:00
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası
Takip Et:

Vakıfbank’ın 125.000 TL ihtiyaç kredi kampanyası başlatıldı. Vakıfbank üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için aynı gün onay alabilirsiniz. Bankanın bütün müşterileri için hazırladığı bu krediye ihtiyaç tutarınız kadar başvuruda bulunabiliyorsunuz. Son 6 ay sigortası düzenli olarak yatırılan ve toplamda 12 aylık sigorta geçmişi olan müşteriler kredi alabilecekler.

Vakıfbank 125.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?


Kredi başvurusunda bulunmayı planlıyorsanız en yakın Vakıfbank şubesine gidebilirsiniz. Banka şubesinden maaş almaktaysanız kimliğinizle başvuruda bulunarak maaşınızın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. 4000 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlar 125.000 TL’lik kredi kampanyasına başvuruda bulunabilecekler. 6 ay erteleme ve 60 ay vade seçeneklerinin sağlandığı krediden yararlanabilmek için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.

Vakıfbank 125.000 TL borç kapatma kredisi

Vakıfbank’tan kredi alacak müşterilerin diğer bankalara olan borçları da kontrol edilecektir. Diğer bankalarda kredi veya kredi kartı borcunuz bulunuyorsa borçlarınız kapatılır ve kalan kısım hesabınıza transfer edilir. Bu nedenle borcunuz bulunuyorsa kapatabilme şansına sahip olabilirsiniz. 125.000 TL borç kapatma kredisi alacağınızda banka tarafından 60 aya varan vadelerle kredi sağlanmaktadır. Ödemelerinizi gelir durumunuza bağlı olarak 2 veya 3 ayda bir yapabilir, azalan veya artan taksitli ödeme tablosu ile bütçenize uygun ödeme avantajlarından yararlanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.08.2020 08:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Mucize Doktor Açelya kimdir? Gerçek adı nedir? Hayal Köseoğlu nereli ve kaç yaşında?
Survivor Nisa Sercan’a aşk itirafında ne cevap verdi?
Mortal Kombat Ölümcül Dövüş animasyon filmi çalışmaları başlıyor!
2020 yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı çıkarma işlemleri nelerdir? Yeni doğan bebeğe nüfus için gerekli belgeler
Survivor elenenler yarışmacılar ne olacak, karantinaya alınacak mı?
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Sokakta yaralı hayvanlara hizmet veren ambulans irtibat numarası ve Hayvan ambulansı hakkında bilmeniz gerekenler
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 24 Ağustos 2020 Pazartesi
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Kredi notu nasıl hesaplanır?
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.