Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?

Kamu bankalarından olan Vakıfbank korona virüs sürecinde ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlara Pandemi kredisi kapsamında kredi imkanı sağlamaktadır.
Vakıfbank 10.000 TL pandemi kredisi nedir?
Pandemi kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin sigortalarının en az 6 aydır bulunuyor olması gerekmektedir. Eğer emekli iseniz ve 100 bin lira ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız emekli maaşınızı Vakıfbank’a taşıyarak krediden faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin başvurularını intenet üzerinden yapmaları halinde bir ila üç gün arasında kredi başvurusunun sonucunu öğrenebilirsiniz.
Son Güncelleme: 06.04.2021 22:46