İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?

Vakıfbank müşterilerine kredi imkanları sağlamaktadır. Bu kredilerden birisi de korona virüs sürecinin olumsuz etkilerini hafifletecek Pandemi kredisidir.

06 Nisan 2021 Salı 22:46
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Takip Et:

Kamu bankalarından olan Vakıfbank korona virüs sürecinde ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlara Pandemi kredisi kapsamında kredi imkanı sağlamaktadır.

Vakıfbank 10.000 TL pandemi kredisi nedir?

Vakıfbank Pandemi kredisi kapsamında 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 10.000 TL krediyi müşterileri ile buluşturmaktadır. Krediden faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları bulundurmaları beklenirken bu şartlardan ilki kredi notunun 1100 üzeri olmasıdır. Bunun yanı sıra kişilerin sigorta, emeklilik gibi durumları da göz önünde bulundurularak kredi değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Pandemi kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin sigortalarının en az 6 aydır bulunuyor olması gerekmektedir. Eğer emekli iseniz ve 100 bin lira ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız emekli maaşınızı Vakıfbank’a taşıyarak krediden faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin başvurularını intenet üzerinden yapmaları halinde bir ila üç gün arasında kredi başvurusunun sonucunu öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar

Popüler Haberler

2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
Savaşçı ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 100. bölüm yeni sezon ne zaman başlayacak?
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 6 Nisan 2021 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
2021 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2021 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Galatasaray bu hafta neden maçı yok, BAY’mı geçiyor? BAY geçmek nedir?
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.