Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?

Kamu bankalarından olan Vakıfbank korona virüs sürecinde ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlara Pandemi kredisi kapsamında kredi imkanı sağlamaktadır.

Vakıfbank 10.000 TL pandemi kredisi nedir?

Vakıfbank Pandemi kredisi kapsamında 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 10.000 TL krediyi müşterileri ile buluşturmaktadır. Krediden faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları bulundurmaları beklenirken bu şartlardan ilki kredi notunun 1100 üzeri olmasıdır. Bunun yanı sıra kişilerin sigorta, emeklilik gibi durumları da göz önünde bulundurularak kredi değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Pandemi kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin sigortalarının en az 6 aydır bulunuyor olması gerekmektedir. Eğer emekli iseniz ve 100 bin lira ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız emekli maaşınızı Vakıfbank’a taşıyarak krediden faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin başvurularını intenet üzerinden yapmaları halinde bir ila üç gün arasında kredi başvurusunun sonucunu öğrenebilirsiniz.