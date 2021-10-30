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Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor

Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor. Vakıfbank günde 12 TL’lik taksitlerle 10 bin TL ihtiyaç kredisi verecek. Peki Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Cevabı haberimizde...

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:21
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
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Türkiye’de pek çok insan günlük hayattaki bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankaların sağladığı ihtiyaç kredilerini araştırıyor. Fakat pek çok banka şartlarıyla vatandaşları oldukça zorluyor. Bu konuda vatandaşa müjdeli haberi Vakıfbank verdi. Türkiye’nin önemli bankalarından birisi olan Vakıfbank günde 12 TL’lik taksitlerle ödenebilecek 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi fırsatını tüm müşterilerine duyurdu. Peki Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir?

Vakıfbank 10 Bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Düşük faizli krediler veren bankalardan birisi de Vakıfbank oldu. Vakıfbank düşük faiz ve 36 aya varan vade seçenekleriyle günde 12 TL, aylık ise 388 TL taksitli 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu. Bu kampanyasıyla vatandaşın yüzünü güldüren Vakıfbank’ın 10 bin TL’lik bu ihtiyaç kredisine başvurmak için koyduğu şartlar ise şunlar:

- Kredi notunun yüksek olması

- Yasal icra takibinin bulunmaması

- Sigortalı olarak bir işte çalışılması

Bu şartları sağlayan kişiler Vakıfbank’ın düşük faizli 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor. Krediye başvurmak isteyenler kendilerine en yakın Vakıfbank şubesine gidebilir, Vakıfbank’ın mobil uygulamasını veya intenet bankacılığı sistemini ziyaret edebilirler.

Vakıfbank’ın 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin acil para ihtiyacı olan kişilere can suyu olması bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 30.10.2021 00:21
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