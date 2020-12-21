Vakıf Katılım’dan KOBİ Finansman Desteği programını hayata geçirdi!

Vakıf Katılım ve KOSGEB yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı ve "KOBİ Finansmanı Destek Programı" nı hayata geçirdi. KOBİ'lere maksimum 36 ay süre ile 500.000 Türk Lirası finansman desteği sağlamaktadır.

Vatandaşlar bu haberi aldıktan sonra KOBİ Finansman Destek Programını merak etmeye başladı. Bu destek kapsamında hangi sektörlerin yararlanabildiği merak konusu oldu. Destekten faydalanabilmek için aranan şartların neler olduğu bir başka merak edilen konu arasında yerini aldı.

Kobi Finansman Destek Programı Hayata Geçiyor

Vakıf Katılım, kamu teşvik ve hibe programlarına aracılık etmek için KOSGEB ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. KOBİ finansman destek planı şu anda uygulanmaktadır. Plan kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri ödemesiz teşvikler ve 36 aylık finansman süresi seçenekleri dahil olmak üzere 500.000 TL'ye varan finansman desteği sağlanıyor. Program, bu işbirliği çerçevesinde uygulanan KOBİ finansman destek programı ile KOBİ'lere daha yenilikçi, rekabetçi ve teknik bir yapı kazandırmayı hedefliyor. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre;

Söz konusu iş birliği içinde olan ve hayata geçirilen “KOBİ Finansman Destek Programı” ile Vakıf Katılım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı olan sanayi hamlesi programından yaralanan işletmelere önemli destekler verilecektir.

36 Aya Kadar Vade ile Finansman Desteği!

İşletme Finansmanı Bu doğrultuda, makine ve teçhizat finansmanı ve acil destek finansmanı kapsamında 500.000 TL'yi geçmeyen destekler için geri ödemesiz teşvikler ve 36 aya varan vade seçeneği sağlanacaktır.

Reel Sektör Aktörlerine Destek Arttırılacak

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş açıklamalarında,

Anlaşma ile 4i olarak adlandırdığımız İmalat, İstihdam, İhracat, İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren gerçek sektör aktörlerine desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz.

İfadelerini kullandı.

Vakıf Katılım’dan Sanayi Hamlesi

Göktaş, sanayi taşınma planı kapsamında kendilerini büyüme modelinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek “Bu bakış açısından hareket ile şimdiye kadar istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımları ile ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak önemli projelere imza attık. Şimdi ise bu çalışmalarımıza KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI’NI da eklediğimiz için çok mutluyuz. KOSGEB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde hazırladığımız program sayesinde KOBİ’lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ihracat, imalat, inovasyon ve istihdam alanında reel sektörlere desteklerimizi artıracağız. İfadelerinde bulundu.