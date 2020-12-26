Vakıf Katılım kredi başvurusu nasıl yapılmaktadır? SMS ile kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? (2020)

Vakıf Katılım VKart Başvurusu

Vakıf Katılım Bankası, müşterilerinden VKart için herhangi bir ücret almaz. Kartın yıllık ücreti yoktur. Gerekirse banka kartı olarak da kullanılabilir. 250 TL'ye kadar temassız ve şifresiz ödeme sağlar. Nakit avans taksitli olarak veya VKart'dan tek seferlik para çekmek için kullanılabilir. Ayrıca alışverişlerde taksit seçenekleri de sunmaktadır. Vakıf Katılım Kredi Kartı VKart'a sadece Vakıf Katılım Bankası şubelerine şahsen başvurabilirsiniz. Kimlik belgesine ek olarak, bir gelir belgesi ve bir ikametgâh belgesini ile başvurması gerekir. Banka dilerse ek belge talep edebilir. Vakıf SMS ile katılım için kredi kartı başvurusu mevcut koşullarda banka tarafından yapılmamaktadır.

Başvuru Neden Onaylanmaz?

Vakıf Katılım Bankası, gönderilen tüm VKart başvurularını kabul etmemektedir. Karar, Findeks müşteri değerlendirmesi başta olmak üzere birtakım kriterlere göre verilir ve başvurunun sonucu, incelemeler sonucunda başvuru sahibine iletilir. Başvurunun onaylanmadığını düşünüyorsanız, aşağıdakilere bir göz atın:

Şu anda kullandığınız başka kredi kartlarınız varsa ve birleşik kredi kartı limitleriniz yasal aylık gelir limitinizin dört katından fazlaysa.

Takipte, gecikme, varlık yönetimi ve icra şirketlerinde ödenmemiş borçlarınız varsa

Findeks notunuz riskli veya çok riskli olarak sınıflandırılmışsa

Banka tarafından istenen belgeler eksik ise Vakfın katılımı, kredi kartı başvurunuzu doğrulamayabilir.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Vakıf Katılım Bankası ile yapılan kredi kartı başvuruları 1 ile 30 gün arasında yürürlüğe girer. Sürecin kısa ya da uzun olup olmadığı genellikle müşterinin KKB skoru ve mali geçmişinin incelenmesi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle KKB puanı yüksek olan müşteri talepleri daha erken sonlandırılır. Vakıf Katılım kredi kartı başvuruları banka şubelerinden ve Vakıf Katılım Müşteri İletişim Merkezi'nden 0850202 1 202 numaralı telefondan alınabilir.