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Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?

Yeni yıla girmekle beraber insanlar, asker maaşlarını merak etmeye başladı ve askerlik maaşlarının yeni yılla birlikte artıp artmadığını ve ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, askerlik maaşları ne kadar oldu? Haberin detaylarında.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:01
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
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Yeni yılla birlikte maaşlarda bir artış beklenmekte. Bu beklentiler arasında askerlik maaşları oldu. Uzman çavuş, erbaş, uzman onbaşı, uzman çavuş maaşları her zaman merak edilen konulardan biri oldu. 18 Nisan 2018 yılında yayınlanan Yan Ödeme Karanamesiyle birlikte askeri personellerin en düş maaşı 4.000 TL olarak yürürlüğü konulmuştur. 2021 yılında ise 4.000 TL seviyesinde maaş ödenmesi planlanmaktadır. Bu maaşlar ise bölgelere göre değişmektedir. Terör bölgesinde çalışan uzman çavuşların maaşları 6.000 TL ile 6.500 TL ile arasında bir ücret değişikliği vardır. Bu maaşlar 2021 yılıyla birlikte zamlanarak daha da yükselerek 7.000 TL olması beklenmektedir.

18 Mart 1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş yasalarına göre noterler tarafından verilen katratla uzman çavuşlar, görev yapabilecektir. Resmi görevleri ise 25 sene olan bu uzaman çavuşların görev süreçlerinin 4/3’lük bölümünde yerleşik bir hayata geçmeleri olanaksızdır. 12 ay boyunca izin süreleri 30 gün olarak kararlaştırılmıştır. 30 gün içerisinde aileleri uzman çavuş olan yakınlarıyla zaman geçirme haklarına sahiptirler. Aynı zamanda uzman çavuşlar, gazino ve orduevi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrinde bulunan alanlara girmesi tamamen yasaktır. Uzman çavuşların bu tarz yerlere girişleri yasak olduğu gibi TSK personellerine ait olan hiçbir bölgeye giremezler.

Devletin askeri çalışanlarına, günlük hayatlarını ve kendilerini korumak için verilen beylik silahlar uzman çavuşlar kullanamaz ve kullanılması yasaktır. Uzman çavuşlar, kendilerine ait olmasını istedikleri beylik silahlara sahip olmak için en az altı ay görev yapmaları gerekmektedir. Bu durum uzman çavuşlar için zorunlu bir kuraldır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan uzman çavuşlar, üç farklı bölüme ayrılırlar. Uzmanlık alanlarından biri de 2020 senesinde Genel Müdürlüğe bağlı olan 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra İçişleri Bakanlığına bağlanarak uzman jandarma adını almışlardır. İkinci alanları ise uzman onbaşıdır. Üçüncü alan ise çavuştur. Bu üç farklı alanda çalışan askeri personelin maaşları, "hizmet ettikleri bölge, rütbeleri, görev süreleri ve hizmet süreleri" esas alınarak hesaplanıyor. 2021'de bir çavuşun yıllık maaşı 5.000 Türk Lirası ile 5.500 Türk Lirası arasındadır. Ancak terör bölgelerde ve yurt dışında çalışanların maaşı 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan çavuş, ülkemizin güvenliğinden sorumlu en önemli kolluk görevlisidir. 2021 yılında çavuşun maaşı şu şekilde ele alınmıştır;

Yeni atanan çavuşun maaşı 5.000 ile 5.500 Türk Lirası arasındadır.  

Doğuda görev yapan çavuşların maaşları 6 bin ile 6 bin 500 lira arasındadır

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Uzman çavuşAskerTürk Silahlı KuvvetleriMaaşücret
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