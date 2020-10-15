Uygun şartlarda taşıt kredisi veren bankalar hangileridir?

Araç sahibi olmak isteyenler uygun şartlarda kredi veren bankaları araştırarak onlardan kredi kullanmak istemektedir. Bazı bankalar araç alacak kişiler için uygun kredi imkanları sunarak, kişilerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmaktadır.

Taşıt kredisi nasıl alınır?

Araç almak isteyen kişilerin elinde parası bulunmaması durumunda bankalar devreye girmektedir. Taşıt kredisi adı altında kişilere kredi imkanı sunan bankalar, bu kredi sayesinde kişilerin araç satın almalarını sağlamaktadır. Kredi veren banka kişinin borcunun tamamı bitene kadar alınan araca ipotek koymaktadır. Bu borcun ödenmesi halinde ise araç üzerindeki ipotek kaldırılmaktadır.

Taşıt kredisi veren kamu bankaları

Taşıt kredisi imkanı sunan bankalar arasında uygun kredi imkanları sunan kamu bankaları bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Vakıfbank araç sahibi olmak isteyen kişilere 448 aya varan vade seçeneği ile taşı kredisi vermektedir. Sıfır ve ikinci el araçlar için kredi imkanı sunan Vakıfbank, 120.000 TL’lik kasko değer bulunan araçlara kredi vermektedir. Banka tarafından sunulan vade seçeneği aracın yaşına göre değişiklik göstermektedir. Araç 5 yaş ve altında ise 60 ay vade seçeneği veren banka, 5-8 arası yaşın altında bulunan araçlar için ise 36 ay vade seçeneği vermektedir. Taşıt kredisinde sıfır araçların %70 tutarını karşılayan Vakıfbank, ikinci el araçlarda ise %50 oranında tutarı kredi olarak vermektedir.

Ziraat Bankası tarafından verilen taşıt kredisinin faiz oranı 0,89’dur. 60 aya varan vade seçeneği sunan banka, aracın %75 tutarına kadar kredi imkanı vermektedir. Sıfır ve en fazla 5 yaşına kadar olan araçlar için kredi imkanı sunan banka, vade seçeneğine bağlı olarak faiz oranını da arttırmaktadır.

Halkbank tarafından verilen taşıt kredisini alanlar, borçlarını 3 ay sonra ödemeye başlamaktadır. 0,94 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunan banka, 200.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. En fazla 60 ay vade seçeneği veren banka 120.000 TL kasko değeri olan araçlara 48 ay vade seçeneği imkanı vermektedir.

Taşıt kredisi veren hususi bankalar

Denizbank taşıt kredisi adı altında kişilere 150.000 TL’yi bulan kredi imkanı sunmaktadır. Araçların %70 tutarına kadar kredi imkanı sunan banka, ikinci el araçlarda araç fiyatının en fazla %50 oranında kredi vermektedir. Taşıt kredisi faiz oranını 1,21 olarak belirleyen Denizbank, ikinci el sıfır araç ayrımı yapmadan kredi vermektedir.

Akbank taşıt kredisine başvuran kişilerden gelir belgesi istemektedir. 1,10 faiz oranı ile taşıt kredisi sunan banka, 60 aya varan vade seçeneği ile taşıt kredisi vermektedir. Akbank sıfır ve ikinci el araç ayrımı yapmadan müşterilerine kredi imkanı tanımaktadır.