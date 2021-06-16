Uygun faiz oranları ile Vakıfbank’tan anında kredi!

Vakıfbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Anında Kredi kampanyasıyla uygun faiz oranlı kredi imkanları sunuyor. Kampanyaya katılmak için mobil bankacılık müşterisi olmanız yeterli. Krediye başvrunuzu her zaman ve her yerden yapmanız mümkün. Kredi paketi bireysel müşteriler için geçerli olmaktadır.

Vakıfbank'ın sunduğu Anında Kredi'den yararlanmak çok basit. Bu yollardan birisi de ilk olarak mobil bankacılık üzerinden başvuru gerçekleştirmektir.

Mobil bankacılık hesabınıza giriş sağladıktan sonra "Başvurular" kısmında bulunan "İhtiyaç Kredisi Başvurusu" bölümündeki formu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Buna ek olarak intenet bakacılığı üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Bunun için intenet bankacılığı hesabınıza girerek başvurular bölümünü seçerek ve ardından da ihtiyaç kredisi başvurusu adı altındaki formu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Vakıfbank Anında Kredi özellikleri

Vakıfban Anında Kredi kampanyasında dikkat çeken bir detay var. Vakıfbank'tan maaşını almayan müşteriler 9 bin TL'ye kadar kredi imkanına sahipken, Vakıfbank'tan maaşını alan kişiler 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatından yararlanabilmektedir. Kredi için belirlenen vade süresi ise en düşük 3 ay, en yüksek 36 ay olarak hazırlanmıştır.

36 ay vadede 9 bin TL kredi kullanımında aylık faiz oranı yüzde 1.64 olacaktır. Aylık ödeme tutarı 351.29 TL, geri ödenmesi gereken toplam miktar da 12.646 TL olacaktır.

36 ay vadede 75 bin TL kredi kullanılması halinde de aylık faiz yüzde 1.59 olarak yansıyacaktır. Aylık ödeme tutarı 2.899,17 TL olurken geri ödenmesi gereken toplam tutar 104.370 TL olacaktır.

Vakıfbank sunduğu her iki kredide de kredi tahsis ücreti tahsil etmektedir. 9 bin TL'lik kredi için 45,00 TL, 75 bin TL'lik kredi için de 375,00 TL kredi tahsis ücreti alınmaktadır.

Nakşt ihtiyacınız varsa Vakıfbank'ın uygun faizler oranları ile sunduğu Anında Kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması durumunda kredi tutarı hesabınıza aktarılacaktır.