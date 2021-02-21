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Ünye fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ünye fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Güncel fındık fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Fındık işiyle uğraşan kişiler ve fındık almak isteyen vatandaşlarımız, fındığın güncel olarak fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Ünye fındığı almak ve satmak isteyenler kilo fiyatlarını merak etmeye başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 16:18
Ünye fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ünye fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
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Ünye fındığının fiyatına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Bu listedeki bilgiler Ünye fındık değişimi ve piyasa bilgilerini içermektedir. Bu nedenle fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Şehir

En Az

En Çok

Durum

TMO

21,50

22,50

Ünye

22,50

24,50

Ünye’de fındık fiyatı ne kadar?

Ünye fındık fiyatları diğer illerde olduğu gibi hasattan sonraki hafta açıklanmaya başlanıyor. Ünye Ticaret Odası bu saatten sonra fındık fiyatlarını açıklıyor. Hasat mevsimine göre fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Ordu ilçelerinde Ünye ve Fatsa'da fındık fiyatları değişiklik göstermektedir.

Ünye fındık fiyatları hakkında bilgi                              

Ünye fındık fiyatları bu sayfada güncellenmektedir. Günlük olarak güncellenen Ünye fındık fiyatları, Ünye Ticaret pazarından alınan bilgilerle birlikte tarafınıza iletilmektedir. Aynı zamanda sitede yer alan grafikler ile Ünye fındığının fiyatlarının nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz. Bu sayede fındığınızı tam zamanında satıp satın alabilirsiniz. Haftalık, aylık ve yıllık fındık fiyatları borsadan aldığınız bilgilerdir. Bu anlamda objektif ve doğru bilgiler içerir. Ayrıca fındık üretimi ile ilgili bilgiler sayesinde yıllık fındık üretimini de öğrenebilirsiniz. Bu anlamda yıllık fındık üretiminin fiyatlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Aynı zamanda diğer şehirlerdeki fındık üretimini grafiklerden öğrenebilir, fındıklarınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi faktör çok önemlidir. Siyasi hareketler, özellikle serbest pazarda piyasaya giren fındığı güçlü bir şekilde etkiliyor. Özellikle serbest pazara hakim olan firma veya tüccarlar fındık fiyatları üzerine spekülasyon yaparak fındık üreticisine oyun oynuyorlar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürmektedirler.



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
ünyeFındıkOrdu
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