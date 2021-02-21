Ünye fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ünye fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Ünye fındığının fiyatına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Bu listedeki bilgiler Ünye fındık değişimi ve piyasa bilgilerini içermektedir. Bu nedenle fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Şehir En Az En Çok Durum TMO 21,50 22,50 Ünye 22,50 24,50

Ünye’de fındık fiyatı ne kadar?

Ünye fındık fiyatları diğer illerde olduğu gibi hasattan sonraki hafta açıklanmaya başlanıyor. Ünye Ticaret Odası bu saatten sonra fındık fiyatlarını açıklıyor. Hasat mevsimine göre fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Ordu ilçelerinde Ünye ve Fatsa'da fındık fiyatları değişiklik göstermektedir.

Ünye fındık fiyatları hakkında bilgi

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Bildiğiniz gibi fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi faktör çok önemlidir. Siyasi hareketler, özellikle serbest pazarda piyasaya giren fındığı güçlü bir şekilde etkiliyor. Özellikle serbest pazara hakim olan firma veya tüccarlar fındık fiyatları üzerine spekülasyon yaparak fındık üreticisine oyun oynuyorlar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürmektedirler.