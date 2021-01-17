Üniversitelerde akademisyen maaşları kaç TL'dir? 2021

Ülkemizde bulunan birçok üniversitesinde farklı akademik unvanlara sahip öğretim elemanları bulunmaktadır. Üniversitede görev yapan hocaların maaşları da sahip olduğu unvana göre değişmektedir. Maaş değişikliğinin tek sebebi sahip oldukları unvanlar değildir, görev yaptıkları süre ve bulundukları kadrolarda maaşlarını etkileyen unsurlardır. Devlet tarafından evli ve çocuk sahibi olanlara ek ödeneklerde sağlanmaktadır. Ayrıca öğretim görevlilerinin maaşları devlet ve vakıf üniversitelerinde de değişiklik gösterir. Öğretim görevlilerinin maaşı da enflasyon farkı ve toplu memur sözleşmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl düzenli olarak değişmektedir.

Akademik unvanlara göre alınan maaşlar ne kadardır?

Üniversitelerde akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkili olan rektörler 13.260 TL maaş almaktadır. Bu miktar rektörün eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre değişmektedir.

Üniversitelerde bulunan fakülte veya yüksekokulun yönetimini sağlayan, bulunduğu konumda en fazla yetkiye sahip olan ve ün yıllık profesörlüğü bulunan dekanlar 12.386 TL, dekan yardımcıları ise 12.221 TL maaş almaktadır. Ülkemizde üniversite dekanı olmak için profesör unvanına sahip olmak gerekmektedir.

Üniversitelerde görev yapan rektör ve dekanlardan sonra en fazla maaş alan profesörlerdir. Profesörlerin maaşları görev sürelerine göre değişmektedir. Bir üniversitede en az dört yıl profesörlük yapan kişiler 12.676 TL, üç yıl profesörlük yapan kişiler 11.968 TL, iki yıl profesörlük yapan kişiler 10.263 TL ve iki yıldan az profesörlük yapak kişiler de 10.251 TL maaş almaktadırlar.

Profesörlük ve uzmanlık alanları arasında köprü görevi gören doçentler ise 7.700 TL ile 9.250 TL arası maaş almaktadır. Yardımcı Doçent (Doktor Öğretim Üyesi) ise aylık 7.700 TL maaş alır.

Üniversitelerde ders veren Araştırma ve Öğretim görevlileri de 6.680 TL maaş almaktadırlar.

Vakıf üniversiteleri maaşları

Ülkemizde birçok devlet üniversitesinin yanında vakıf üniversiteleri de bulunmaktadır. Vakıf üniversitelerinde personellerin maaşları ve sigortaları üniversite tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden her vakıf üniversitenin verdiği maaşlar birbirinden farklıdır.

Meslek Yüksekokulu maaşları

Meslek yüksekokulu mesleğe yönelik 2 yıllık ön lisans eğitimi veren ve meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumudur. Türkiye'de üniversitelere, bağımsız vakıflara ve polis okullarına bağlı farklı meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Meslek yüksekokullarında maaşlar görev süresi, görev yeri ve çalışılan pozisyona göre değişiklik göstermektedir.

