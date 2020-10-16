Üniversite harçları hangi bankalar üzerinden yatırılır? Harç ödeme işlemleri nasıldır?

Her yıl bazı üniversite öğrencilerinin yatırmaları gereken harçlar vardır. Bu öğrenciler harçlarını yatırmamaları halinde kayıtlarını tamamlayamamaktadır. Her üniversiteye göre farklı olan harçlar öğrenciler tarafından ödenerek kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. Ödemelerin belirlenen zaman içerisinde yapılması gerekir.

Harçlar hangi bankaya yatacak?

4 yıllık üniversite eğitimi alan öğrencilerden harç alınma durumu kaldırılmıştır. Ancak 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış ve hala okuyan kişilerden harç alınmaktadır. Ayrıca ikinci öğretim veya açıköğretimden üniversite okuyan kişiler harç ödemektedir. Katkı payı ile birlikte ödenen harç öğrencilerin kayıt işlemlerini sorunsuz yapmalarını sağlıyor.

Genellikle üniversite harçları kamu bankaları üzerinden yatırılmaktadır. Bu bankalar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olarak göze çarpıyor.

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim öğrencileri için harç ödemelerini Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kabul ediyor.

İstanbul Üniversitesi örgün öğretim harçlarını Halkbank üzerinden almaktadır.

Marmara Üniversitesi Yapı Kredi üzerinden harç ödemelerini kabul etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakıfbank üzerinden harçları kabul etmektedir.

Üniversite harç yatırma nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Üniversite harç yatırma nasıl olur?

Üniversite harçlarını yatırmak isteyen kişiler, üniversitelerin anlaşmalı olduğu bankaların intenet bankacılığından, şubelerinden veya ATM’lerinden harç işlemlerini yapabilmektedir. ATM üzerinden harç ödemesi yapacak kişiler kartsız ödeme seçeneği ile ATM’Den ödeme yapabilir. Kişiler banka şubelerine giderek gerekli üniversiteye ait harç ödemesini gerçekleştirebilir. Ayrıca kişiler bankaya ait intenet bankacılığına giriş yaparak online ödeme ile harç ödemesini tamamlayabilmektedir.

Ziraat Bankası harç ödemeleri için ATM, şubeler ve intenet bankacılığı üzerinden hizmet vermektedir.

Şubeden işlem yapacak kişiler Ziraat Bankası şubesine gittikten sonra öğrenci bilgileri ile birlikte harç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

ATM üzerinden harç ödeme yapacak kişiler kartsız işlemler bölümünde, eğitim ödemelerini seçerek gerekli bilgiler ile birlikte harç ödemelerini ATM üzerinden gerçekleştirebilir.

İntenet bankacılığı kullanarak harç yatırmak isteyen kişiler intenet bankacılığını giriş yaptıktan sonra ödeme bölümünden eğitimi seçerek online ödeme ile harç ödemelerini tamamlayabilmektedir.

Vakıfbank harç yatırma işlemleri

Vakıfbank aracılığıyla harç ödemesi yapmak isteyen kişiler için banka, şube, ATM ve intenet bankacılığı hizmeti vermektedir.

Kişiler en yakın Vakıfbank şubesine giderek harç ödemelerini gerçekleştirebilir.

ATM üzerinden kartsız işlemler bölümünden eğitim ödemelerini seçen kişiler, ATM üzerinden harç ödemelerini yapabilir.

Vakıfbank intenet bankacılığına sahip kişiler dijital ortam üzerinden harç ödemelerini yapabilir.

Halkbank üniversite harç yatırma işlemleri nasıl yapılır?

Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve intenet bankacılığı üzerinden üniversite harç ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

En yakın Halkbank şubesine giden kişiler harç ödeme işlemlerini kolayca yapabilmektedir.

ATM üzerinden harç ödemesi yapacak kişiler ödeme bölümünden harç ödeme seçeneğini seçerek harç ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Halkbank müşterisi olan kişiler intenet bankacılığı üzerinden online olarak harç ödemelerini yapabilirler.

Üniversite harçları ne zaman ödenir?

Harç ödeme işlemi gerçekleştirecek kişilerin kayıt tarihleri ile ödeme tarihleri aynıdır.

Kayıt yenileme yapacak öğrencilerin ödeme tarihleri ise üniversiteler tarafından açıklanmaktadır.

Açıköğretim harç ödemeleri 15 Ekim ile 25 Ekim tarihi arasında yapılacaktır.

Üniversite harçları ne kadar?

Tüm öğrenciler katkı payı ödemektedir.

4 yıllık bölüm okuyan öğrenciler katkı payı öder. 4 yıl sonunda mezun olmayıp eğitimine devam eden öğrenciler hem katkı payı hem harç öder.

İkinci öğretim ve açıköğretim öğrenciler hem katkı payı hem harç ödemesi gerçekleştirir.

Bölümlere göre harç ücreti değişiklik göstermektedir.

Harç ödemeleri üniversitelerin anlaştığı bankalara ödenir.

Ödeme sonucunda kişinin makbuz alması gerekir.

ATM ve intenet bankacılığı üzerinden de harç ödeme işlemleri yapılabilmektedir.

Harç ödemeleri genellikle kamu bankaları üzerinden yapılır.

Harç ödemeleri her yıl değişik tarihlerde yapılmaktadır.

Üniversitede okuyan tüm öğrencileri ilgilendiren harç konusunda ödeme şekilleri ve tarihleri üniversitelere göre değişmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan harç ödemeleri sayesinde öğrenciler kayıt işlemlerini sorunsuz bir şekilde halledebilmektedir. Kayıt işlemlerinde sorun yaşamamak adına harç ödemelerinin zamanında yapılması gerekir.