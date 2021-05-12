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Ucuz kredi nasıl alınır? Kimlere veriliyor? Ucuz krediye başvuru şartları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ucuz kredi uygulaması hayata geçiyor. Bayramdan sonra devreye girecek olan ucuz kredinin nasıl alınacağını merak eden vatandaşlar, 'Ucuz kredi kimlere veriliyor?' 'Ucuz krediye başvuru şartları?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ucuz kredi ile ilgili tüm detaylar..

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:29
Ucuz kredi nasıl alınır? Kimlere veriliyor? Ucuz krediye başvuru şartları?
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İlave istihdama destek vermek için ucuz kredi uygulamasını devreye girecek olan kredinin detayları netleşmeye başladı. İşe alınmış olan her bir işçinin devlete ödenecek olan primlerinin bir yıl süreli kamu bankalarından kullanılacak olan krediye mahsup edileceği ucuz kredinin şartları son günlerin en çok merak edilen konusu oldu.

AK Parti tarafından verilen yasa teklifinde Mart ayında ücretsiz olarak izne çıkardığı çalışanını normal çalışma düzenine geçiren ve ayrıca ilave işçi almak zorunda kalan işletmelere ucuz kredi desteği Ramazan Bayramı'ndan sonra hayata geçiriliyor. Her işçi başına 100 bin TL'ye kadar 'Kredi Garanti Fonu' garanti kapsamında alınacak olan kredinin kullanımına ilişkin diğer ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Kredi kullanan tüm işletmelerin işe aldıkları her bir işçinin devlete ödenecek olan primlerinin 12 ay boyunca kamu bankalarından kullandıkları krediye mahsup edileceğinin belirtildiği destekte mahsup edilecek prim tutarı bin 610 TL olacağı aktarıldı. 

KREDİDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Ucuz kredi desteğinden mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak. Mart ayı içerisinde işçi sayısı 50'nin altında olan işletmelere verilecek olan kredide desteği alan işletmeler çalıştırdıkları işçi sayılarına ek olarak 1 Temmuz 2020 ila 30 Haziran 2022 tarihlerinin arasındaki sürede işe yeni alacakları işçiler için de 12 ay boyunca destek alabilecekler.

UCUZ KREDİ KAÇ YIL VADELİ?

Devlet tarafından sağlanacak olan ucuz kredide faiz yada kar payı destekleri kapsama giren sigortalılar için tam 1 yıl uygulanacak. Kredi kullanacak olan işyerleri işletmelerine ek olarak aldıkları en fazla 5 sigortalı çalışan için bu destekten faydalanacak. Her yeni istihdama 100 bin TL olarak verilecek olan kredinin 6 ay ödemesiz ve sonrasında 3 yıl ödemeli olarak yapılması planlanıyor.

KREDİ PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLARMIŞ OLANLARI KAPSIYOR MU?

Kredi desteğinden faydalanabilmek için işyerinin düzenli ödemesi gereken muhtasar ile prim hizmet beyannameleri borcu olmaması, primlerini yasal süreç içinde ödemiş olması Sosyal Güvenlik Kurumu'na herhangi bir idari para cezası ile gecikme faiz borçlarının bulunmaması gerekiyor. 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:29
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