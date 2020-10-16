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Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin gelecek nesillerini yetiştiren binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren ücretli öğretmenlik durumu merak edilmektedir. Öğretmenlerin merak ettiği ücretli öğretmenlik başvurusunun nasıl yapılacağı belli oldu.

16 Ekim 2020 Cuma 00:07
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
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Ücretli öğretmenlik konusunda başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Artık ücretli öğretmenlik başvurularınızı e-devlet sisteminden yapabilirsiniz. Gerekli şartları sağlayan öğretmen adayları, kendilerine sorulan birtakım soruları yanıtladıktan sonra başvuru yapıp ilgili kuruma iletmeleri gerekmektedir. Ücretli öğretmenlik yapan kişiler ek ders ücreti almadan ders saati üzerinden maaş almaktadırlar.

E-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle e-devlet resmi sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız.
  • Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan giriş yap kısmına tıklamanız gerekmektedir.
  • Sonrasında karşınıza kimlik doğrulaması gelecektir. Bunun için karşınıza e-devlet şifresi, intenet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, mobil imza, elektronik imza gibi birbirinden farklı 5 çeşit giriş seçeneği sunulacaktır. E-devlet şifresiyle giriş yapmak isteyenler, en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında şifre almaları gerekiyor.
  • Kimlik doğrulamasını başarılı bir şekilde geçtikten sonra ana ekranda yer alan e-hizmetler butonuna tıklamanız gerekiyor.
  • Burada karşınıza devlet kurumlarının işlem listesi çıkar. Burada Milli Eğitim Bakanlığı’nı bularak tıklamanız gerekiyor.
  • Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında ücretli öğretmenlik başvurusuna tıklamanız gerekmektedir.
  • Burada karşınıza aktif dönem, TC kimlik numaranız ve isminiz istenmektedir.
  • Sayfanızda bulunan iletişim bilgileri yanlış ise bunları doğru bir şekilde doldurup güncelleştirmeniz gerekmektedir.
  • Eğitim bilgileriniz konusunda karşınıza çıkan Formasyonum var, köy okullarında çalışmak istiyorum, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli oldum, yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum seçeneklerinden birini doldurmanız gerekmektedir.
  • Kaydete ve ardından ilerle butonlarına tıklayın.
  • Burada karşınıza çıkan il, ilçe ve branş tercihlerinden birini işaretlemeniz gerekiyor. İkinci dönemde de çalışmak istiyorsanız, burada yer alan ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum kutucuğunu işaretleyin.
  • Sonrasında başvurunuz tamamlanacaktır.


E-devlet sisteminden ücretli öğretmenlik başvurusu yapan kişiler, başvurunun olumlu olması durumunda göreve gönderildiklerinde ilgili kuruma mezuniyet belgelerini sunmaları gerekiyor. Bulundukları il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine mezuniyet belgelerini vermelidirler. Bu belgeler bulunduğunuz şehirdeki kuruma iletilmelidir. Başvuru sürecinde herhangi bir belge istenmez.

Ücretli Öğretmenlik Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak,
  • Sosyal güvence kurumlarından yaşlılık, malullük ya da emeklilik maaşı alan kişiler başvuruda bulunamaz.
  • Kamusal haklardan yoksun olmayan kişiler başvuru yapar.
  • Mesleği icra etmeye yönelik engel teşkil edecek bir engel durumu yoksa başvuruda bulunabilir.
  • Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları ya da tecil ettirmiş olmaları gerekiyor.
  • 657 sayılı Devlet Memurları kanununda yer alan 48. Maddedeki gerekli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.
  • KPSS şartı yoktur.
  • Öncesinde herhangi bir men cezası almamış olmak.
  • Formasyon şartı da yoktur.

Ücretli Öğretmenlik Maaşları Ne Kadar?

2020 yılında ücretli öğretmenlik maaşları ders saatleri üzerinden hesaplanıyor. Ders saati ücreti ise 16 saat olarak belirlenmiştir. Hafta 25 saat ders yapan kişiler 2.044,85 TL maaş almaktadır. Ödemeler ayın 1’i ile 15’i arasında yapılıyor.



Son Güncelleme: 16.10.2020 00:07
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