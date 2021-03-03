Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?

Akaryakıt ve elektrikli motor ile çalışan hibrit otomobilleri, aracın motor kısmından güç kaynağı yer almaktadır. Elektrik destekli olan hibrit otomobilleri, herkesin oldukça ilgi duyduğu otomobiller oldu. Türkiye’de ise hibrit otomobilleri tercih edilen otomobiller oldu. Hibrit otomobillerin ise birçok avantajı var. Bu avantajlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

-Hibrit arabalar, düşük yakıt harcar. Düşük yakıtla birlikte yüksek bir performans sağlar.

-Gürültüsüz bir vites geçişi sağlamaktadır.

-Hibrit arabaları kendi enerjisini kendi ürettiği için şarj edilmeye ihtiyaç duymazlar.

-Otomoillerde priz gibi aksesuarlar yoktur.

-Kırmızı ışıkta otomobilin harekete geçmesinden kaynaklanan fazla yakıt tüketimini azaltır.

-Motordaki ses ve gürültü en aza inmiştir.

-Zararlı gaz salınımını en aza indirir.

Hibrit arabalarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır:

-Maliyeti fazladır.

-Olası bir arızada maliyet yüksektir.

-Hız düşkünleri için istenilen bir hız yüksekliği yoktur.