Türkiye’de en çok para kazandıran meslekler hangileridir?

Türkiye’de kazandıran meslekler nelerdir?
Dünyayı ele geçiren korona virüsü nedeniyle birçok insan işlerinden çıktı, izine ayrıldı ve işsizlik daha da artmıştır. İş bulmak isteyenler farklı değişik işlere yönelmektedirler. Teknolojinin gelişmesi ile yeni işler ortaya çıkmaktadır.
*İş geliştirme ve satış uzmanları
2019-2020 işe alım %45 üzerinde büyümüştür.
Beceriler: satış zamanı, takım oluşturma, müşteriyi elde tutma
Eğitim: işe sahip olanların %92’si lisans ve yüksek lisans olması
*E-ticaret
Bu sene çok rekabet gören e-ticaret %73 artmıştır. Şu an için 400.000 fazla iş vardır.
Beceriler: müşteri hizmetleri, liderlik, zaman yönetimi
Eğitim: işe sahip olanların %75’i lisans derecesi yüksek olanlar
*İnsan Kaynakları
2019’dan beri %90 artmıştır.
Beceriler: öğretim, toplumsal sosyal yardım, organizasyonel gelişim
Eğitim: %99 lisans ve yüksek dereceye sahip olanlar
*Kredi ve ipotek uzmanları
2019’a göre 2020’de alımlar %59 artmıştır.
Beceriler: müşteri hizmetleri, kredi analizi, risk yönetimi
Eğitim: %86 lisans ve yüksek dereceye sahip olanlar
*Sağlık destek personelleri
2019’dan beri %34 artmıştır.
Beceriler: veri girişi, hekim ilişkileri, hasta eğitimi
Eğitim: %83 lisans ve yüksek dereceye sahip olanlar
*Dijital pazarlama uzmanları
İşe alımlar yıldan yıla %33 artış görülmektedir.
Beceriler: dijital strateji, marka yönetimi, ürün pazarlama
Eğitim: %94 lisans ve yüksek derece
*Eğitim uzmanları
2019-2020 yıllarında %20 artmıştır. Sebepleri arasında uzaktan eğitimde gösterilmektedir.
Beceriler: zaman yönetimi, ders planlama, farklılaştırılmış öğretim
Eğitim: %97 lisans ve yüksek öğrenim
*Hemşireler
Pandemiden dolayı ilgi görülmüş meslekler arasında. 2020’ de %30 artmıştır.
Beceriler: zaman yönetimi, klinik araştırma, hasta savunuculuğu
Eğitim: %89 lisans ve yüksek öğrenim
*Profesyonel ve kişisel koçlar
2019’dan beri %51 artış görülmektedir.
Beceriler: sosyal medya, girişimcilik, mentorluk
Eğitim: %92 lisans ve yüksek öğrenime sahip olanlar
*Dijital içerik uzmanları
Yıldan yıla %49 artmıştır.
Beceriler: yaratıcı yazarlık, topluluk önünde konuşma, video düzenleme
Eğitim: %92 lisans ve yüksek öğrenim görenler
*Uzman mühendisler
Beceriler: web geliştirme, dağınık sistemler, program yönetimi
Eğitim: %93 lisans ve yüksek öğrenim
*Ruh sağlığı uzmanları
Yıldan yıla %24 artmaktadır.
Beceriler: farkındalık, bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi
Eğitim: %97 lisans ve yüksek öğrenim
*Veri bilimi uzmanları
2019’dan beri %46 artmıştır.
Beceriler: veri görselleştirme, istatiksel modelleme, tensorflow
Eğitim: %98 lisans ve yüksek öğrenim
*Kullanıcı deneyimleri uzmanları
2019-2020 yılları arasında %20 artmıştır.
Beceriler: tasarım düşüncesi, kullanıcı deneyimi testi, web tasarımı
Eğitim: %97 lisans ve yüksek öğrenim
*Yapay zeka uygulayıcıları
2019-2020 yılları arasında %32 artmıştır.
Beceriler: amazon web service, python, C++
Eğitim: %99 lisans ve yüksek öğrenim olanlar
Türkiye’de en çok kazandıran bazı meslekler verilmemiştir. 2015 yılı beyannamelerine göre en çok kazandıran meslekler şunlardır:
Aracı kurumlar
Kişi başı aylık kazanç: 1.186.106
Hindistan cevizi, palmiye ve hurma
Kişi başı yıllık kazanç: 1.013.748
Faktoring hizmetler
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059
Fikri mülkiyet hakları leasingi
Kişi başı yıllık kazanç: 663.092
Akü imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 820.363
Noter
Kişi başı yıllık kazanç: 341.255
Sıcak hava balonu, planör, zeplin
Kişi başı yıllık kazanç: 374.696
Süt imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 259.236
Demiryolu ve metro inşaatı
Kişi başı yıllık kazanç: 265.70
Havai fişekler, dinamit, ateşleyici
Kişi başı yıllık kazanç: 255.190
Kira toplama
Kişi başı yıllık kazanç: 254.430
Üzüm yetiştiriciliği
Kişi başı yıllık kazanç: 231.442
Tehlikeli atık ıslahı
Kişi başı yıllık kazanç: 239.479
Hesap makineleri
Kişi başı yıllık kazanç: 186.457
Aktüerya faaliyetleri
Kişi başı yıllık kazanç: 218.952
Beton ve harç karıştırıcı imalatları
Kişi başı yıllık kazanç: 156.857
İş bulma acentesi
Kişi başı yıllık kazanç: 155.534
Kuru incir toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 14.971