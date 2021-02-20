Türkiye’de en çok para kazandıran meslekler hangileridir?

Türkiye’de kazandıran meslekler nelerdir?

Dünyayı ele geçiren korona virüsü nedeniyle birçok insan işlerinden çıktı, izine ayrıldı ve işsizlik daha da artmıştır. İş bulmak isteyenler farklı değişik işlere yönelmektedirler. Teknolojinin gelişmesi ile yeni işler ortaya çıkmaktadır.

*İş geliştirme ve satış uzmanları

2019-2020 işe alım %45 üzerinde büyümüştür.

Beceriler: satış zamanı, takım oluşturma, müşteriyi elde tutma

Eğitim: işe sahip olanların %92’si lisans ve yüksek lisans olması

*E-ticaret

Bu sene çok rekabet gören e-ticaret %73 artmıştır. Şu an için 400.000 fazla iş vardır.

Beceriler: müşteri hizmetleri, liderlik, zaman yönetimi

Eğitim: işe sahip olanların %75’i lisans derecesi yüksek olanlar

*İnsan Kaynakları

2019’dan beri %90 artmıştır.

Beceriler: öğretim, toplumsal sosyal yardım, organizasyonel gelişim

Eğitim: %99 lisans ve yüksek dereceye sahip olanlar

*Kredi ve ipotek uzmanları

2019’a göre 2020’de alımlar %59 artmıştır.

Beceriler: müşteri hizmetleri, kredi analizi, risk yönetimi

Eğitim: %86 lisans ve yüksek dereceye sahip olanlar

*Sağlık destek personelleri

2019’dan beri %34 artmıştır.

Beceriler: veri girişi, hekim ilişkileri, hasta eğitimi

Eğitim: %83 lisans ve yüksek dereceye sahip olanlar

*Dijital pazarlama uzmanları

İşe alımlar yıldan yıla %33 artış görülmektedir.

Beceriler: dijital strateji, marka yönetimi, ürün pazarlama

Eğitim: %94 lisans ve yüksek derece

*Eğitim uzmanları

2019-2020 yıllarında %20 artmıştır. Sebepleri arasında uzaktan eğitimde gösterilmektedir.

Beceriler: zaman yönetimi, ders planlama, farklılaştırılmış öğretim

Eğitim: %97 lisans ve yüksek öğrenim

*Hemşireler

Pandemiden dolayı ilgi görülmüş meslekler arasında. 2020’ de %30 artmıştır.

Beceriler: zaman yönetimi, klinik araştırma, hasta savunuculuğu

Eğitim: %89 lisans ve yüksek öğrenim

*Profesyonel ve kişisel koçlar

2019’dan beri %51 artış görülmektedir.

Beceriler: sosyal medya, girişimcilik, mentorluk

Eğitim: %92 lisans ve yüksek öğrenime sahip olanlar

*Dijital içerik uzmanları

Yıldan yıla %49 artmıştır.

Beceriler: yaratıcı yazarlık, topluluk önünde konuşma, video düzenleme

Eğitim: %92 lisans ve yüksek öğrenim görenler

*Uzman mühendisler

2019-2020 yılları arasında %25 artmıştır.

Beceriler: web geliştirme, dağınık sistemler, program yönetimi

Eğitim: %93 lisans ve yüksek öğrenim

*Ruh sağlığı uzmanları

Yıldan yıla %24 artmaktadır.

Beceriler: farkındalık, bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi

Eğitim: %97 lisans ve yüksek öğrenim

*Veri bilimi uzmanları

2019’dan beri %46 artmıştır.

Beceriler: veri görselleştirme, istatiksel modelleme, tensorflow

Eğitim: %98 lisans ve yüksek öğrenim

*Kullanıcı deneyimleri uzmanları

2019-2020 yılları arasında %20 artmıştır.

Beceriler: tasarım düşüncesi, kullanıcı deneyimi testi, web tasarımı

Eğitim: %97 lisans ve yüksek öğrenim

*Yapay zeka uygulayıcıları

2019-2020 yılları arasında %32 artmıştır.

Beceriler: amazon web service, python, C++

Eğitim: %99 lisans ve yüksek öğrenim olanlar

Türkiye’de en çok kazandıran bazı meslekler verilmemiştir. 2015 yılı beyannamelerine göre en çok kazandıran meslekler şunlardır:

Aracı kurumlar

Kişi başı aylık kazanç: 1.186.106

Hindistan cevizi, palmiye ve hurma

Kişi başı yıllık kazanç: 1.013.748

Faktoring hizmetler

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059

Fikri mülkiyet hakları leasingi

Kişi başı yıllık kazanç: 663.092

Akü imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 820.363

Noter

Kişi başı yıllık kazanç: 341.255

Sıcak hava balonu, planör, zeplin

Kişi başı yıllık kazanç: 374.696

Süt imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 259.236

Demiryolu ve metro inşaatı

Kişi başı yıllık kazanç: 265.70

Havai fişekler, dinamit, ateşleyici

Kişi başı yıllık kazanç: 255.190

Kira toplama

Kişi başı yıllık kazanç: 254.430

Üzüm yetiştiriciliği

Kişi başı yıllık kazanç: 231.442

Tehlikeli atık ıslahı

Kişi başı yıllık kazanç: 239.479

Hesap makineleri

Kişi başı yıllık kazanç: 186.457

Aktüerya faaliyetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 218.952

Beton ve harç karıştırıcı imalatları

Kişi başı yıllık kazanç: 156.857

İş bulma acentesi

Kişi başı yıllık kazanç: 155.534

Kuru incir toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 14.971