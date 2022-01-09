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Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?

Kripto para işlemleri her geçen gün artmaktadır. Kripto paraya olan yatırım oldukça arttı.Türkiye'de de kripto para alım satım işlemleri gerçekleşmektedir. Türkiye'deki en güvenilir ve en çok kullanılan kripto para siteleri merak edilmektedir. Türkiye'deki en güvenilir ve en çok kullanılan kripto para siteleri hangileridir? Bu haberimizde Türkiye'de en çok kullanılan kripto para sitelerini sizler için derledik. İşte Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri...

09 Ocak 2022 Pazar 15:06
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?
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Kripto para borsaları

Kripto paralara olan yatırım tüm hızıyla devam etmektedir. Alım satım işlemleri borsanın durumuna göre değişmektedir.Dijital paralarla işlem yapabilmek için mobil ya da web tabanlı uygulamaları indirmemiz gerekmektedir. Güvenilir borsaların şu özellikleri bulunur;

Lisanları, Geniş işlem hacimleri, Likitidite oranları, alım ve satım tutarları arasındaki farklar, Kaldıraçlı işlemlerde oranlar, Geniş işlem hacimleri, uzman yatırımcı destekleri, teknik analiz ve grafik takipleri,Piyasadaki konumu ve güvenirliği kripto para borsalarında seçiciliği sağlamaktadır. Türkiye’de en fazla tercih edilen kripto para borsaları, Binance TR, Paribu, Icrypex, Bitexen,Coinbase’dir.

Türkiye en iyi kripto para siteleri

  • Paribu :

    2017 senesinden beri aktif olarak bitcoin alım satım işlemlerini gerçekleştirmektedir.Türkiye’nin en büyük ve geniş hacimli borsaları arasında yer alır. İlk adım kampanyası bulunmaktadır. Paribu uygulamasını mobil ve web tabanlı olarak indirebilirsiniz.

  • Bitexen :

    Türkiye’de kripto para işlemlerinin yapıldığı sitelerden biridir. Güvenilir bir teknolojik altyapıya sahiptir. Komisyon oranları düşüktür. Kendi coini bulunmaktadır. Exen coin de büyük talep görmektedir.

  • BTCTurk Pro :

    Türkiye’deki birçok banka ile anlşması bulunur ve 7/24 nakit yatırma ve çekme işlemi yapılmaktadır. Türkiye’nin ilk kripto para alım satım platformudur.

  • Binance TR :

    Binance dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Türkiye’de Binance TR olarak hizmet vermektedir.

  • Coinbase :

    ABD merkezli bir kripto para borsası olmasına rağmen Türkiye’de oldukça kullanılmaktadır. Geniş hacimli borsalardan biridir. Sigorta poliçesi ile kripto paralar güvence altına alınmışır.

  • Kraken :

    Birçok dijital parayla işlem yapılmasını sağlar. Geniş hacimli borsalar arasında yer alır. Tercih edilen borsalar arasında üst sıralarda yer alır .

Kripto para sitelerinin karşılaştırılması

Binance bedava kayıt seçeneği ve %5 komisyon indirimi sunmaktadır. Coinbase’de ise Homeluna okuyucusu olarak ücretsiz 10 Dolar kazanabilmektedir.

BTCTurk pro, işlem hacimleri takibi sağlamaktadır. BTCTurk, ayrıca ilk ay işlemlerde ücret almamaktadır. Papara ve Akbank hesapları ile 24 saat para transferi yapılabilmektedir. Coinbase’de birçok altcoinle işlem yapılabilmektedir. KEEP ,SHİBA VE Chiliz’e de işlem yapılabilmektedir.


Son Güncelleme: 09.01.2022 15:06
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