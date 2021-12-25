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Türkiye’de Bitcoin işlemleri nasıl gerçekleşir?

Kripto para borsasına olan ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'de kripto para yatırımlarına ilişkin sorular sürekli gündemde yer alıyor. Türkiye'de Bitcoin işlemlerinin nasıl gerçekleştiği araştırılmaktadır. Türkiye'de Bitcoin işlemleri nasıl gerçekleşir? Bu haberimizde Türkiye'de Bitcoin işlemlerinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Türkiye'de Bitcoin işlemlerinin gerçekleşmesine dair detaylar...

25 Aralık 2021 Cumartesi 03:24
Türkiye’de Bitcoin işlemleri nasıl gerçekleşir?
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Sanal paralara olan yatırımlar giderek artmaktadır. Bitcoin ile ilgili sorular her geçen gün artıyor. Türkiye’de Bitcoin ile ilgili merak edilenler aşağıda yer almaktadır.

Bitcoin hesaplarından para yatırma

İlk olarak güvenilir olan sanal para borsalarına kayıt olmanız gerekmektedir. Bu borsaların anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde Paribu ,BTC Türk ve Binance çok fazla kullanılmaktadır. Türkiye’de henüz bitcoin hesabı olarak bankalarda hesap açılamamaktadır. Borsaya para yatırma ve çekme işlemleri Türk Lirası üzerinden işlem görmektedir.

Bankaların Bitcoin hesapları

Akbank,Fibabanka,Ziraat Bankası,Vakıfbank,Denizbank,Yapı ve Kredi Bankası,Garanti Bankası hesaplarının bitcoin hesapları bulunmaktadır. Bu bankalara başka bankalar üzerinden para da gönderebilirsiniz.

BTC Türk Bitcoin aktarma

BTCTurk, en büyük kripto para borsalarından biridir ve 7 gün 24 saat anlaşmalı tüm bankalar aracılığıyla para transferi yapma imkanı sunar. Eliptik Yazılım Ticaret A.Ş. Mobil bankacılık ve intenet bankacılığından adınıza açılan bir hesaba dilediğiniz zaman para transferi yapabilirsiniz.

Bitcoin banka hesabınız için en güvenilir kripto para borsasını seçebilirsiniz. BTCTurk bunlardan biri.

Bitcoin cüzdanı oluşturulduktan sonra etkinleştirilir.

BTCTurk hesabınızı ve cüzdanınızı oluşturduktan sonra özçekiminiz, kimlik bilgileriniz ve iletişim adresiniz girilecek ve aktivasyon tamamlanacaktır.

Denizbank, Fibabanka, Ziraat Bankası ve Akbank ile anlaşmaların yapıldığı bir platformdur. Para transferi hafta içi 7/24 gerçekleşmektedir. Ancak bu transferler hafta sonları ve resmi tatil günlerine dahil değildir. Eft saati olan 16:45'e kadar işlem devam eder.Komisyonlar ve kesintiler, Bitcoin banka kartlarıyla yapılan işlemler için çok uygundur.

Binance platformu

Bitcoin banka hesabı olmadığından, kripto para birimi ile ilgili işlemleri yürütmek için banka kartları verilemez. Anlaşmalı devlet bankaları Ziraat ve Vakıfbank ile işbirliği yapmaktadır.

İntenet bağlantısı olan her yerde işlem yapabilirsiniz.Binance sanal cüzdanınızı oluşturduktan sonra kripto para satın alma seçeneği ile Türk Lirası yatırabilirsiniz. Bunun için özel bankalara (Akbank, İş Bankası, kamu bankaları gibi) ait MasterCard ve Visa kartlarını kullanarak para transferi yapabilirsiniz.

İşlemler için 1 liradan 500 liraya kadar belirli bir miktar kullanılabilir.

Komisyon kesintisi uygun bir oranda belirlenir.

Papara komisyonu %1'den başlar.

FAST sistemi ile para aktarma

Yeni devreye alınan merkez bankası FAST sistemi, kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Havale/elektronik transfer işlemlerini istediğiniz zaman yapabilirsiniz ancak çoğu bankada mesai saatleri dışında yapılan transferler ertesi gün hesabınıza geçecektir.Yeni FAST sistemini kullanmak için öncelikle intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden giriş yapmalısınız.

Giriş yaptıktan sonra TC. Kimlik numarası, GSM numarası tanımlanır ve "Kolay Adres" kodlanır.

Bu tanımlamadan sonra kolay transfer seçeneği ile TC Kimlik bilgilerini ve girilen iletişim telefon numarasını girerek platforma ve herhangi bir IBAN/hesaba kolayca para transferi yapabilirsiniz. Ödeme platformu ile işlemler her an gerçekleştirilebilir.

Papara gibi borsalardan kripto yatırımı

 Papara yasal bir şekilde kurulmuş elektronik bir ödeme kuruluşu olarak bilinir. Para yatırma ve çekme işlemleri Papara üzerinden ücretsiz şekilde gerçekleşebiliyordu.Elektronik ödeme kuruşları aracılığıyla bitcoin ve diğer coinlere ilişkin alım satım işlemleri yasaklandı. Papara ile birlikte diğer elektronik kuruluşların kripto para fonları için aracılık etmesi engellendi. Fakat diğer banka hesaplarından para transferi işlemleri gerçekleşebilmektedir.

Garanti Bitcoin işlemi

Garanti BBVA'nın diğer bankalar gibi kripto para hesabı bulunmamaktadır. Garanti BBVA müşterileri, mobil bankacılık ve intenet şubesi şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ödeme bölümünden işlem yapabilirler.BTC cüzdanı, güvenilir bir kripto para borsası aracılığıyla oluşturuldu.

Anında para çekme ve para yatırma işlemleri yapmak için intenet bankacılığının ödeme bölümündeki Kripto Transferi seçeneğini kullanın.

Sanal para satın almak için sözleşmeli borsalara nakit aktarılabilir fakat  Bitcoin ve diğer sanal para birimleri TL'ye çevrilemez.

İş bankası Bitcoin işlemleri

BDDK tarafından oluşturulan düzenlemelere göre kripto para satın almak için havale ve EFT işlemleri yapılabilmektedir. İş Bankası halihazırda Binance, Paribu ve BTCTurk ile çalışmaktadır. BTCturk ve Paribu gibi Bitcoin borsalarında ilgili cüzdanlarınıza para transferi yapabilirsiniz. Hem master hem de visa kart sahipleri işlem yapabilir.

Akbank Bitcoin işlemleri

Akbank, Binance Exchange ile entegre olan ilk bankadır. Kredi kartınız ve banka kartınız varsa dilediğiniz zaman mobil bankacılığı indirerek para transferi yapabilir, "ödeme" ve "kripto para işlemi" bölümlerinden sözleşmeyi imzalayabilirsiniz. Senet ve EFT işlemlerinde uygun kesintiler yapılır. Paribu yatırım platformu Akbank ile 7 gün 24 saat para transferi için anlaşmaya vardı. Bitcoin ve kripto para üzerindeki tüm sanal para birimlerinin fiyatlarına dikkat ederek seçtiğiniz seçtiğiniz kripto para borsalarına göre nakit yatırma ve çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 25.12.2021 03:24
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Türkiyede Bitcoin IşlemleriSanal Para Yatırımları Nasıl Yapılır?Kripto Para Borsaları Ve Anlaşmalı Bankalar
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