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Türkiye geneli birçok fabrika evlere ek iş gönderiyor!

Günümüzde evde iş alarak ekstra para kazanmak isteyen binlerce vatandaş bulunmaktadır. Fabrikalar ve fason üreticileri pek çok kişiye evde iş göndermektedir. Bu işler sayesinde kişiler fazladan binlerce lira kazanabilmektedir...

17 Kasım 2020 Salı 20:01
Türkiye geneli birçok fabrika evlere ek iş gönderiyor!
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İşletmeler iş güçlerini artırmak ve maliyeti azaltmak adına kimi zaman fabrikalarında personel çalıştırmak yerine eve iş gönderme yöntemine gitmektedirler. Bu durumda halihazırda çalışan ancak ek işe ihtiyacı olan vatandaşlar için de kaçırılmaz bir fırsat doğmaktadır. Evde gerekli malzemeleri temin ettikten sonra ek iş yapılarak fazladan para kazanılması mümkün hale gelmektedir. Evde ek iş gönderen firmalar arasında Koton ve Hatipoğlu Ticaret gibi büyük firmalar yer almaktadır. Bu firmalar evde paketleme ve ambalajlama gibi işler için gönderim yapabilmektedir.

Evlere İş Gönderen Firmalar

Evlerinde ek iş yapmak isteyenler için fason firmalar ve fabrikalar pek çok farklı iş gönderebilmektedir. Her ne kadar İŞKUR tarafından böyle bir ek iş fırsatı verilmiyor olsa bile genellikle fabrikaların yoğunlukta olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi şehirlerde böyle imkanlar bulunabiliyor. Ek iş olanları aşağıdaki formlarda karşımıza çıkabiliyor;

  • Tekstil fabrikaları evde iplik ayırma işi,
  • Boncuk atölyeleri evde iplere bozuk dizme işi,
  • Fason giyim firmalarının elbiselere düğme dikme,
  • Küçük işletmelerin ütü ve yıkama işleri,
  • Bölgeye ve yerlere göre değişiklik gösteren toptan nikah şekeri ve paketleme işleri

Seramik Fabrikaları Evlere İş Gönderiyor

Türkiye çapında pek çok sayıda bulunan seramik fabrikaları kalabalık ailelerin iş gücünden faydalanabilmek adına evlere iş göndermektedir. Genellikle küçük seramik ürünlerin temizleme işlerinin verildiği işlerde gönderilen ürünler aynı zamanda paketlenmektedir. Günlük hesaplama yapıldığında bir kişinin bu seramiklerden ortalama 10 tane temizlemesi mümkün olmaktadır. Fabrikalar genellikle her temizlenen seramik için 3 TL para ödemektedir. Buna bağlı olarak basit bir hesaplama ile seramik temizleme işinden aylık 900 TL para kazanılabilmektedir.


Fabrikalar bu işleri evlere gönderirken öncelikle kaliteli işçilik beklentisine girmektedir. Baştan savma yapılan işlerden memnun kalmadıklarında bu kişilerle çalışmayı bırakmaktadırlar. Diğer yandan talep edilen sayının belirlenen tarihlerde eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi ve evde iş alanların devamlı olarak bu işi yapabiliyor olması da yine fabrikalar tarafından tercih edilen özellikler arasında yer almaktadır.

Evde İplik Temizliği

Bazı fabrikalar ise dikilen ürünlerin kenarlarında kalan fazla ipliklerin temizlenmesi için evlere iş göndermektedir. Toptan çuvallar halinde evlere gönderilen kıyafetler buralarda makasla kesmek suretiyle fazla ipliklerinden arındırılmaktadır. Kimi zaman bu kıyafetlerin daha sonra paketlenmesi gibi işler de verilebilmektedir. Ancak ödenen ücret de buna bağlı olarak artış göstermektedir.

Evlerde Paketleme İşi

Evlere gönderilen işler arasında paketleme işlerinin de yer aldığı görülmektedir. Genellikle hediyelik eşya ürünlerinin, giyim ürünlerinin, kuruyemiş ürünlerinin ve şekerleme ürünlerinin paketlenmesi için evlere gönderim yapılmaktadır. Evde iş alanlar kendilerine gelen ürünleri istenilen formda paketleyerek satışa hazır hale getirmekte ve bunun karşılığında belirlenmiş miktarda ücret almaktadırlar.

Evde Part Time Yardımcı Eleman

Günümüzde en çok elemana ihtiyaç alanlardan bir tanesi de part time yardımcı elemanlardır. Sahibinden.com adresinde 600’den çok part time yardımcı eleman ilanı bulunmaktadır. Yardımcı elemanlık alanında pek çok iş imkanı mevcuttur. Diğer yandan aynı kategori altında asgari ücret+ prim olacak şekilde iş ilanlarının da yer aldığı görülmektedir. Üstelik asgari ücretin üstünde aylık ücret veren firmalar da bu iş ilanları arasında yer almaktadır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 20:01
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