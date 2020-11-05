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Türkiye Finans SMS ile kredi kartı başvurusu

Türkiye Finans SMS ile kredi kartı başvurusu nasıl yapılır, kredi kartı başvuru detayları ve kredi kartı özellikleri merak ediliyor. Türkiye Finans kredi kartına sahip müşterilerine birçok avantaj sunuyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 09:03
Türkiye Finans SMS ile kredi kartı başvurusu
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Katılım bankaları arasında ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri Türkiye Finans bankasıdır. Banka müşterileri birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan biri de kredi kartı bonuslarıdır.

Bankanın kredi kartı başvurularında yeni bir döneme geçerek SMS ile kredi kartı başvurularını alması ses getirdi. Vatandaşlar bankanın kredi kartı özelliklerini araştırmaya başladı.

Türkiye Finans Happy kredi kartı başvurusu

Bankanın müşterilerine sunduğu kartlardan biri de Happy kredi kartıdır. Bu kredi kartıyla nakit avans, taksitli nakit avans konularında kolaylık sağlanırken, birçok mağazada indirimler ve kampanya şansı sunulmaktadır. Kartın Silver, Gold ve Platinum olmak üzere üç farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu karta SMS yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye Finans Happy Zero kredi kartı başvurusu

Banka bu kredi kartında aidat almazken, taksit, bonus kazanma, taksitli nakit avans dahil olmak üzere birçok avantajdan faydalanabilirsiniz. Bu kredi kartına da SMS yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Öte yandan bankanın diğer kanalları üzerinden de tüm kredi kartlarına başvuru yapılmaktadır.

Faiz oranları

Bankanın masraflara göre düzenlediği faiz ve kar payı oranları şu şekildedir;

Akdi kar payı oranı %2,

Yurt dışı işlemler %1,5,

Gecikme cezası oranı %2.40,

Kredi kartı ile nakit avans çekme ücreti işlem başına asgari 2 lira ve enflasyon farkı oranı.

Türkiye Finans kredi kartı başvuru yöntemleri

Bankanın kredi kartlarına intenet bankacılığı, mobil bankacılık, banka şubeleri, SMS, müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

İntenet sitesi üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.


https://basvuru.turkiyefinans.com.tr/kart-basvuru

SMS ile başvuru yapmak için HAPPY yazıp boşluk bırakın Kimlik numaranızı girin ve ardından 2442’ye mesaj gönderin. Müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapmak isteyenler için bankanın numarası 0850 222 2244’dür. Bunun dışında banka şubelerine kimlik belgesiyle giderek de başvuru yapılabiliyor.

Başvuru durumu nasıl sorgulanır?

Kredi kartı başvuru durumunu intenet sitesinden kontrol edebildiğiniz gibi çağrı merkezini arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Başvurum neden onaylanmıyor?

Bankanın kredi kartı verirken dikkat ettiği bazı hususlar bulunmaktadır. Bu şartlara uygun olmayan kişilerin başvuruları onaylanmaz. Bu şartlar;

Kredi notunun en az 1000 olması,

Daha önce kullanılan bir kart üzerinde borcun olmaması,

İcra dairelerinde borcun bulunmaması,

Başvurulan kredi kartı tutarının aylık gelirden 4 kat fazla olmaması istenmektedir.

Başvuru ne zaman sonuçlanır?

Kredi notu yüksek ve bankanın belirlediği şartlara uygun olan kişilerin kredi kartı başvuruları 2-3 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Limit düzenlemesi nedir?

Limit düzenlemesi başka bir kredi kartınız varsa ve tüm kredi kartlarınızın toplam limiti sizin aylık gelirinizin 4 katından fazlaysa banka size kredi kartı vermez. Bu nedenle kredi kartı limiti düzenlenmelidir. Bunun için bazı kredi kartlarının limitinin düşmesi veya kartın kapatılması gerekir.

Türkiye Finans kredi kartı borcu yapılandırma yöntemleri nelerdir?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için bankalar yapılandırma işlemi uygular ve kişiye ödeyebileceği tutarda bir ödeme planı hazırlar. Bu işlem için borçlu kişinin banka şubesine giderek başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru iptal edilir mi?

Kredi kartı başvurularında başvuru onaylanıp kart postaya teslim edildikten sonra iptal edilemez. Ancak kredi kartınız onay sürecindeyse banka ile iletişime geçerek iptal ettirilmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 09:03
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye FinansBankaKredi Kartı
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