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Türkiye Finans Bank Açılış Ve Kapanış Saatleri

Türkiye Finans Bank açılış kapanış saatleri ve Türkiye Finans'ın bulunduğu yerler, müşteri temsilcisi numarası, mobil bankacılık ve Türkiye Finans Bank Happy kartı ile ilgili detaylı bilgi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 10:58
Türkiye Finans Bank Açılış Ve Kapanış Saatleri
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Türkiye Finans şubelerde açılış: 8.30, kapanış ise; 17.00 saatlerindeyken Türkiye Finans Genel Müdürlüğünde açılış: 8.00, kapanış ise 17.00’dur . Ayrıca öğle arası molası da verilmekte . Öğle arası çoğu şubede de olduğu gibi 1 saattir. Başlangıç saati: 12.00, bitiş saati ise: 13.00’dır. Banka müşterileri bu saatleri takip etmeli ve dikkate almalıdır, aksi taktirde yapacakları işlemlerde zaman kaybı yaşayabilirler . Türkiye Finans’ın açık olduğu günler çoğu banka gibi sadece hafta içidir. Hafta sonu açık değildir. Hafta sonu bazı işlemler müşteri temsilcilerinden halledilir.  

Türkiye Finans Bank şubesinin bulunduğu yerler:

Türkiye Finans Bankasının şubesinin yer aldığı iller: Adana, Adıyaman, Afyon , Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edine, Elazığ, Erzincan, Erzurum , Eskişehir, Gaziantep , Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Şınak, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, bulunmaktadır. Ayrıca birden fazla ilçede bulunan ATM’ler sayesinde banka müşterileri para yatırma, para çekme, hesap özeti , fatura yatırma ve daha bir çok işlemleri bankaya gitmeden de daha hızlı bir şekilde halletme olanağı sağlanmaktadır.

Türkiye Finans Bank müşteri hizmetlerinin işlevi ve numarası

Türkiye Finans Bank müşteri hizmetleri numarası:0 850 222 22 44’tür. Türkiye Finans Bank müşteri hizmetleri haftanın her günü ve her saati çalışmakta. İstediğiniz zaman, istediğiniz yer ve bölgeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 3 farklı dil ile yabancı uyruklu banka müşterilerine de hizmet ederler. Bu diller: Türkçe , İngilizce ve Arapça’dır.

Türkiye Finans Bank Adresi 

Genel Müdürlük: Sarah Mahallesi, Sokullu Caddesi, No:6 Ümraniye/İstanbul

Telefon Numarası:0 216 676 20 00

Denetim merci: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)


Telefon Numarası: 0 212 214 50 00

Adresi: Büyükdere Caddesi, No:106, Esentepe Şişli/İstanbul

Çağrı Merkezi: 0 850 222 23 35

İntenet Sitesi: bddk.gov.tr

Türkiye Finans Sesli Yanıt Uygulaması

Türkiye Finans Bank sesli yanıt sistemi müşteri hizmetleri tarafından hayata geçirilen bir uygulamadır. Banka müşterilerine daha hızlı ve kolay daha kolay bir işlem olanağı sağlar. Gelişen teknoloji ile birlikte Biyometrik ses tanıma teknolojisi vasıtası ile ses uygulamalarına geçiş yapan Türkiye Finans, Müşterilerinin işlemini güvenli, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirme olanağı sağlıyor. Bireysel veya Ticari bir şekilde Türkiye Finans’ta işlem gören müşteriler, aynı telefon numarası ile farklı sesli yanıt sitemlerinden veya müşteri temsilcisinden yardım alabiliyor.

Türkiye Finans Telefon Bankacılığı Şifre Alma İşlemi

Türkiye Finans telefon bankacılığı şifreleri almanın yöntemleri mobil, müşteri hizmetleri veya intenet şubesi tarafından alınabilir. İntenet şubesinin kullanıcı olabilmek için yapılması zorunlu olan parola, banka kartı ve kredi kartı bilgileri ile Anında Şifreyi seçerek sahip olabilirsiniz. İntenet sayfasında Bireysel Sesli İşlem ve Ticari Sesli işlem olmak üzere 2 seçenek vardır. Ya da 0 850 222 22 44 numarasından müşteri hizmetlerini arayıp 2 numaralı bankacılık faaliyetlerini seçerek aynı işlemi yapabilirsiniz.

Türkiye Finans Bank Happy Kartı Kampanyası

Türkiye Finans Happy kartı Garanti Bankası ile beraber harekete geçirilmiş bir kredi kartı kampanyasıdır. Müşterilere için kolaylık sağlayan kartın getirdiği olumlu yönler ise; İndirim avantajları, uzun vadede ödeme planları, taksitlendirmelerden avantajlar. Bu kart Bonus platformu üyesi olan her yerde geçerlidir. Bu kart ile kart üyeleri dünyanın çoğu yerinde işlem yaparak bonus kazanabilirler. Müşteriler ayrıyeten puanlarını biriktirip daha sonraki ödeme işlemlerini bedavaya getirebilir. Türkiye Finans Bank çalışma saatlerinde size bulunan en yakın Türkiye Finans Bank şubesinden kart başvurusu yapılabilir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 10:58
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Türkiye Finans Bankası çalışma SaatleriTürkiye Finans Bankası IletişimTürkiye Finans Bankası Happy Card
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