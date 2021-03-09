Türkiye Binance mobil uygulaması nasıl kullanılır?

Bir yatırım aracı olarak borsada yerini alan Binance, geniş alıcıya sahiptir. Sanal para uygulamalarına her geçen gün yenisi katılırken, yatırımların kafasında soru işareti barındıran, 'Binance nedir?' sorusunun cevabını sizler için yanıtlıyoruz.

Türkiye'deki kullanıcıların artmasıyla birlikte web sitesi kurdular; fakat masaüstü olarak hizmet veriyordu. Ardından uygulamaya çevirerek telefonlardan da kolay ulaşım yapılması için açıldı.

Buna benzer birçok sanal para hizmeti bulunmaktadır. İçlerinden güvenilir olarak tanımlayabileceğimiz bir birimdir. Borsa'da yer edinmesi ve ilerlemesi amacıyla temel şartlar değişliklik gösterebiliyor. Öneğin; en az şu kadar para yatırılmalı gibi.

Binance üye olma şekli;

Web sitesi üzerinden, size yöneltilen soruları doğru cevaplayarak ve sizden istenen e-mail, telefon numarası gibi girerek üye olabilirsiniz.

İki işletim sistemi sunan Binance, IOS ve Android işletim sistemine sahip olanlar rahatlıkla indirebilir.

Binance kendi web sitesinden de yararlanabilirsiniz. Link; https://www.binance.com/tr