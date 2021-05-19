Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?

Bir zamanlar Avea ile hizmet eden operatör daha sonra Türk Telekom olarak adını değiştirirken birçok kampanyalarını kullanıcılarına sunan operatör büyümeye devam ediyor. Vatandaşlar bankalardan kredi alamayınca operatör üzerinden kredi imkanının olup olmadığını araştırıyor. Bu anlamda Türk Telekom ve TTNET hattına kredi veriliyor mu? soruları gündemde yer alıyor. Konu hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte Türk Telekom faturalı hatta ihtiyaç kredisi özellikleri

Türk Telekom faturalı hatta ihtiyaç kredisi

Türk Telekom kullanıcılarına 5 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlamaktadır. Fakat operatör bazı koşulları sağlamaktadır. İlk şart faturalı hat kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Hat faturalı olması gerekir,

Faturasız hatların üzerine ihtiyaç kredisi verilmez,

Faturaların ödemeleri düzenli yatırılması gerekir,

Yatırılmamış veya geçmişten kalan borç varsa kredi alamazsınız,

Faturalı hattın ihtiyaç kredisine başvuru tarihini takiben son 6 ayda aktif olarak kullanıyor olması şartlar arasındadır.

TTNET intenet hattına kredi veriyor mu?

Cep telefonu alırken taksit yasağı getirilmesi ile telefon satışı yapan iş yerleri kredili sistemi kullanmaktadır. Operatör satışında bulunan bayiler ise faturalı hat üzerinden telefon satışı yapmaktadır. Cep telefonun ödemeleri aylık düzenli olarak faturaya yansıtılırken operatör bayileri ise vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır.

TTNET intenet hattından kredi almak için bazı koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu koşullar;

En az 2 yıl TTNET intenet hattı kullanıcısı olmak,

Faturaların düzenli şekilde ödemesini sağlamak,

Fatura nedeniyle herhangi bir hukuki sürecinizin bulunmaması,

En az 6 ay süre ile Türk Telekom hattı kullanıyorsanız 12 ay vade imkânı ile 5 bin TL’ye kadar kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

Faturalı hat üzerinden ihtiyaç kredisi alınabilir mi?

Cep telefonlarına gelen faiz yasağı nedeniyle birçok kişinin mağduriyetini önlemek nedeniyle şirketler farklı uygulamalar geliştirdi. Taksit yasağı satıcıları ve alıcıları memnun etmezken operatörler ise 36 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Faturalı hat kredi imkanı sunarken bazı şartları sunmaktadır. Bu şartlar öncelikle;

Türk Telekom şubesine giderek taksit ile istediğiniz cep telefonu belirtmek gerekir,

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Alınan telefon modeli ve fiyatı çekeceğiniz kredi tutarını belirler

Cep telefonuna karar verdikten sonra operatör bayi belirli bir komisyon ile cep telefonunu geri alabilir.

Bayiye göre değişiklik gösterilebilir. %10, %15 veya %20 gibi oranla komisyonlar olabilir.

TTNET kredisinden kimler faydalanabilir?

TTNET üzerinden alınacak krediler için ilk olarak operatörün inteneti kullanılması gerekmektedir. Ayrıca faturalar yine düzenli şekilde ödenmesi gerekir.

TTNET kredi sorgulama nasıl yapılır?

TTNET üzerinden sorgulama sonucunuzu öğrenmek için TTNET faturalı hat kullanıcılarına kredi desteği sunar. TTNET hat üzerinden kredi başvurusu yapmak için TTNET sabit hat üzerinden sorgulama yapılır. Kredi notu üzerinden bilgi verilirken kısa sürede kredi alabilirsiniz.

Türk Telekom kredi sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom üzerinden kredi sorgulamak için Türk Telekom borç sorgulama kısmına gelerek T.C kimlik numarası ile birlikte sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca bayilere giderek adınıza bulunan kredi detaylarını öğrenebilirsiniz.

Sizde Türk Telekom kredi sorgulama işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

TTNET sabit hat tarifleri nelerdir?

Limitsiz 24 Mbps intenet kampanyası: 94,90 TL

24 Mbps intenet kampanyası: 94,90 TL

16 Mbps intenet kampanyası: 84,90 TL

50 Mbps intenet kampanyası: 134,90 TL

50 Mbps intenet kampanyası: 114,90 TL

100 Mbps intenet kampanyası: 149,90 TL

Türk Telekom 10.000 TL kredi imkanı veriyor mu?

TTNET bünyesinde 36 ay vade ile kredi imkanı sunmaktadır. 6 ay boyunca hat kullanılıyorsa eğer kişiye 5 bin TL kredi imkanı sunulur. Ayrıca 10.000 TL kredi desteği de verilebilir.

Kredi ödemeleri için Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurulu ‘BDDK’ tarafından kredili telefon satışı yapan kişilere onay mesajı gelmektedir. Onay mesajında sözleşme ile cihaz alımı için bilgiler yazar. Cihaz bedeli 12-34 ay vade ile faturaya eklenir. Hat üzerinden alınan cihazların ödemesi farklı bir hatta aktarılmaz.

Türk Telekom üzerinden alınan hatlar ile cihaz ödemeleri farklı bir hatta aktarılmaz. Eğer kampanya sürecinde hat başka operatöre taşınırsa erken ödeme cezası olabilir.