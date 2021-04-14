Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları

Son yıllarda yurt dışında oldukça yaygın olan karavan kültürünün ülkemizde de arttığı görülmektedir. Karavan gezilerinin artmasında birçok etken olsa da, özellikle pandemi sürecinin ardından karavanlara olan rağbetin daha da artması bekleniyor.

Karavan kültürü her ne kadar geç gelişse de, Türk malı karavanlar üretilmeye başladı. 750 kilo ve altında olan karavanlar için ruhsat gerekmiyor olması da vatandaşları bu tarz karavanlar itiyor.

En ucuz karacan modeli ve özellikleri

Angora Karavan

Angora Karavan firmasının ürettiği Seyyah 360 modeli ilk olarak öne çıkan seçeneklerden biridir. Bu model fiyatı KDV dahil 45.000 TL’dir. Bu fiyata 4 kişilik bir karavan alınması mümkün değildir. 2021 yılında Seyyah 360 model karavan yenilendi ve fiyatı 60 bin TL oldu.

-Güneş Enerjisi Paneli

-3.60 uzunluk

-2 metre içten içe genişlik

-2 metre dıştan dışa yükseklik

-Frenli Alko dingil

-Alko kaplin

-Alko ön teker

-Alko jant

-Alko lastik

-3 mm galvaniz büküm şase

-Her şey dahil 750 kg

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

http://www.angorakaravan.com.tr/

Güney Karavan

Güney Karavan firmasının en ucuz modeli olan Bombe 370 model karavan 45 bin TL’den satılmaktadır. Oldukça kaliteli bir işçiliğin kullanıldığı bu karavanın en dikkat çeken özelliği ise kullanılan malzemedir. Ancak karavanın boş paketinin zayıf olduğu da belirtilmektedir.

Karavanın başlıca özellikleri şu şekildedir;

Ranza(75×185)

Mutfak, buzdolabı, ankastre ocak, lavabo, musluk

Banyo – wc – gardrob

Aydınlatma (12 volt – 220 volt)

Su deposu (100 litre+2 adet su pompası)

Dingil – fren ve kaplin Alman AL-KO

Senkronize fren ve sinyal sistem

Led lambalar ve 7 amper akü

Karavan şasi ve iskelet kutu profildir

Tüm camlar ve tavanda havalandırma dahil sineklik standart olmuştur.

Kapıda sürgü sineklik standarttır.

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

http://guneykaravan.com.tr/

Başkent Karavan

Başkent Karavan firmasının Medusa 375 model karavanı fiyat performans olarak çokça tercih edilenler arasında yer alıyor. Ekonomik ve ideal standartlara sahip olan bu model 42 bin TL’den satışa çıkarılmıştır. Karavanın başlıca özellikleri şu şekildedir;

-AL-KO Torsiyonlu Frenli Dingil

-AL-KO 13″ Jant ve Lastik,

-Kaplin,

-Ön Destek Tekeri

-2 Adet Destek Ayağı

-Thetford Porta Potti 165 Portatif Kamp Karavan WC Tuvalet

-220 Volt Buzdolabı

-Ledli Sinyalizasyon Lambaları

-İç Alan Led Aydınlatma

-Dış Aydınlatma

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.baskentkaravan.com/medusa-375/

Erba Karavan

Erba Karavan firmasının ekonomik karavan modeli 3.75 mini karavandır. Bu karavan KDV dahil 45 bin TL’den satışa sunulmaktadır. Şirket Sakarya’da bulunmaktadır. Karavanın başlıca özellikleri ise şu şekildedir;

-AL-KO Torsiyonlu Frenli Dingil

-AL-KO 13″ Jant ve Lastik,

-Fren ve el fren sistemli torsiyon dingil Alman malı çeki başlığı

-140 LT su deposu

-4 Adet Destek Ayağı

-Kimyasal WC

-12 Volt buzdolabı

-Ledli Sinyalizasyon Lambaları

-İç Alan Led Aydınlatma

-Dış Aydınlatma

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.erbakaravan.com.tr/

2021 yılı çekme karavan fiyatları listesi

2021 yılında ülkemizde en çok tercih edilen ve kullanıcıların en beğendiği yerli yabancı karavan modelleri ve bu modellerin fiyatları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bazı fiyatlarda değişiklik yaşanmış olabilir. Fiyatları değerlendirmeden önce aracın özelliklerine bakıp, kendiniz için en ideal modelde karar kılındığında şirketle direk olarak temasa geçerek fiyat almayı unutmayınız.