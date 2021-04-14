İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları

Karavan kültürü son yıllarda ülkemizde de yayıldı. Tatil yapmak ve yeni yerler keşfetmek isteyen birçok kişi Türk malı ruhsat gerektirmeyen en iyi karavan ve karavan fiyatlarını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:55
Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları
Takip Et:

Son yıllarda yurt dışında oldukça yaygın olan karavan kültürünün ülkemizde de arttığı görülmektedir. Karavan gezilerinin artmasında birçok etken olsa da, özellikle pandemi sürecinin ardından karavanlara olan rağbetin daha da artması bekleniyor.

Karavan kültürü her ne kadar geç gelişse de, Türk malı karavanlar üretilmeye başladı. 750 kilo ve altında olan karavanlar için ruhsat gerekmiyor olması da vatandaşları bu tarz karavanlar itiyor.

En ucuz karacan modeli ve özellikleri

Angora Karavan

Angora Karavan firmasının ürettiği Seyyah 360 modeli ilk olarak öne çıkan seçeneklerden biridir. Bu model fiyatı KDV dahil 45.000 TL’dir. Bu fiyata 4 kişilik bir karavan alınması mümkün değildir. 2021 yılında Seyyah 360 model karavan yenilendi ve fiyatı 60 bin TL oldu.

-Güneş Enerjisi Paneli

-3.60 uzunluk

-2 metre içten içe genişlik

-2 metre dıştan dışa yükseklik

-Frenli Alko dingil

-Alko kaplin

-Alko ön teker

-Alko jant

-Alko lastik

-3 mm galvaniz büküm şase

-Her şey dahil 750 kg

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

http://www.angorakaravan.com.tr/

Güney Karavan

Güney Karavan firmasının en ucuz modeli olan Bombe 370 model karavan 45 bin TL’den satılmaktadır. Oldukça kaliteli bir işçiliğin kullanıldığı bu karavanın en dikkat çeken özelliği ise kullanılan malzemedir. Ancak karavanın boş paketinin zayıf olduğu da belirtilmektedir.

Karavanın başlıca özellikleri şu şekildedir;

Ranza(75×185)

Mutfak, buzdolabı, ankastre ocak, lavabo, musluk

Banyo – wc – gardrob

Aydınlatma (12 volt – 220 volt)

Su deposu (100 litre+2 adet su pompası)

Dingil – fren ve kaplin Alman AL-KO

Senkronize fren ve sinyal sistem

Led lambalar ve 7 amper akü

Karavan şasi ve iskelet kutu profildir

Tüm camlar ve tavanda havalandırma dahil sineklik standart olmuştur.

Kapıda sürgü sineklik standarttır.

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

http://guneykaravan.com.tr/

Başkent Karavan

Başkent Karavan firmasının Medusa 375 model karavanı fiyat performans olarak çokça tercih edilenler arasında yer alıyor. Ekonomik ve ideal standartlara sahip olan bu model 42 bin TL’den satışa çıkarılmıştır. Karavanın başlıca özellikleri şu şekildedir;

-AL-KO Torsiyonlu Frenli Dingil

-AL-KO 13″ Jant ve Lastik,

-Kaplin,

-Ön Destek Tekeri

-2 Adet Destek Ayağı

-Thetford Porta Potti 165 Portatif Kamp Karavan WC Tuvalet

-220 Volt Buzdolabı

-Ledli Sinyalizasyon Lambaları

-İç Alan Led Aydınlatma

-Dış Aydınlatma

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.baskentkaravan.com/medusa-375/

Erba Karavan

Erba Karavan firmasının ekonomik karavan modeli 3.75 mini karavandır. Bu karavan KDV dahil 45 bin TL’den satışa sunulmaktadır. Şirket Sakarya’da bulunmaktadır. Karavanın başlıca özellikleri ise şu şekildedir;

-AL-KO Torsiyonlu Frenli Dingil

-AL-KO 13″ Jant ve Lastik,

-Fren ve el fren sistemli torsiyon dingil Alman malı çeki başlığı

-140 LT su deposu

-4 Adet Destek Ayağı

-Kimyasal WC

-12 Volt buzdolabı

-Ledli Sinyalizasyon Lambaları

-İç Alan Led Aydınlatma

-Dış Aydınlatma

Karavanın özelliklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.erbakaravan.com.tr/

2021 yılı çekme karavan fiyatları listesi

2021 yılında ülkemizde en çok tercih edilen ve kullanıcıların en beğendiği yerli yabancı karavan modelleri ve bu modellerin fiyatları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bazı fiyatlarda değişiklik yaşanmış olabilir. Fiyatları değerlendirmeden önce aracın özelliklerine bakıp, kendiniz için en ideal modelde karar kılındığında şirketle direk olarak temasa geçerek fiyat almayı unutmayınız.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KaravanTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!
Maaşınızın 10 katına kadar faizsiz kredi...
Maaşınızın 10 katına kadar faizsiz kredi...
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
Mina Token nedir?
Mina Token nedir?
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?

Popüler Haberler

Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları
Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması
Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?
Ezgi Sütcü Ercan kimdir? TRT Spor spikeri Ezgi Sütcü Ercan hakkında bilgiler
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Masumlar Apartmanı Tansel Öngel dönüyor mu?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet (Ahmet Yenilmez) kimdir?
Galata Wind halka arz ne zaman gerçekleşecek? Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz tarihi ve saatleri
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir? 2021 engelli maaşı nasıl alınır?
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
Sadakatsiz dizisi Asya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Bahar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yeliz Kuvancı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Kuruluş Osman Cerkutay karakterini kim canlandırıyor? Çağrı Şensoy kimdir?
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.