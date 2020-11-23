Türk İş Sendikası 2021 asgari ücret ilk zam talebi ne kadar oldu? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2021 senesinde yeniden belirlenecek olan asgari ücret, özellikle Covid-19 salgını süreciyle birlikte ekonomik anlamda sıkıntıya giren vatandaşlar için büyük önem teşkil ediyor.

2021 senesi asgari ücret zam oranına ilişkin ilk Türk İş talebi

2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yapılacak görüşmeler neticesinde gerçekleşecek. Hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işverenler adına TİSK ve işçiler adına ise Türk İş Sendikası masadaki yerlerini alacaklar.

Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinde süreç, öncelikle Türk İş Sendikası tarafından oluşturulan zam talebinin komisyona sunulmasıyla başlayacak Sonrasında TİSK, Türk İş Sendikası ve Aile ve Çalışma Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek toplantılar neticesinde ortak bir karar alınacak ve yeni ücret belirlenecek.

Türk İş Sendikası tarafından 2021 senesi için en az yüzde 15 oranında zam talep etmesi, alım gücünün azalması nedeniyle bu oranın yüzde 25’e kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

2021 Asgari ücret kesin zam oranı ne zaman belirlenecek?

2021 senesinde verilecek asgari ücretlerin ne kadar olacağı kesin olarak Aralık ayının sonunda belirlenecek. En az 3-4 toplantı şeklinde yapılacak görüşmeler sonucunda Ocak ayına girilmeden yeni ücretler belli olacak.