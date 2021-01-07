Turizm Destek Paketi açıklandı! 48 ay vade ile 12 ay geri ödemesiz kredi müjdesi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamalar sonrasında bankalar kredi kampanyalarına hız vermeye başladı. Yapılan açıklamalarda Salgının ekonomik düzen üzerine etkilerine dikkat çekilirken piyasayı hareketlendirmek için işletmelerin maaş ve kira ödemeler için Turizm Destek Paketi uygulanacağı açıklandı.

Turizm Destek Paketi

12 ay ger ödemesiz 48 ay vade seçeneği ile sunulacak olan yeni kredilerde faizler sabit olacak açıklamaları yapıldı. Sabit kredili faizlerde azami %14,5 değişken faizler için ise TL REF 250 baz puanının uygulanacağı belirtildi. İşletmelere sağlanacak kredilerde uygulanacak 12 aylık ödemesiz sürenin 1 Kasım 2021’i geçmediği sürece 48 ay vade seçeneği ile sunulacağı açıklandı.

TBB açıklamalarında Turizm Destek Paketlerini vatandaşlara sunacak bankaları da açıkladı. Bu bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olacak.

Özellikle turizmin ağır yara aldığı salgın döneminde bankalar turizmi desteklemek adına kampanyalarını duyurmuştu. Yapılan son açıklamalarda turizmi ve işletmeleri desteklemek adına yeni kampanyaların duyurulması dikkat çekti. Turizm destek paketinde belirlenen işletmelerin kira ve maaş ödemelerini sağlanacak krediler ile karşılayacak ekonomik olarak rahatlamaları amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu kefaletleri garantili olarak sunulan bu destekler için bankalara 10 milyar TL kredi sağlandığı açıklandı. Vatandaşların alacakları kredilerde 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak şartı ile 12 ay ödemesiz dönemin olacağı ve sonrasında 48 ay vade seçeneği uygulanacağı belirtildi.

Kredi ve kefalet limitlerinin ise ciro tablosuna göre belirleneceği açıklandı.