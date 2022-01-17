Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri için 3 bin TL hibe desteğini ne zaman verilecek?

Devlet tarafından verilecek olan 3 bin TL destek ücreti e-devlet üzerinden başvuru ile verilecek. Bu destek, tuhafiye, züccaciye, kurs işletmelerine verilecek. Salgından etkilenen bu işletmelere alacakları hibe yardımı iyi gelecektir.
İlk grupta yer alan esnafa 5 Bin TL destek
Koronavirüsten dolayı işlerine ara vermek zorunda kalan esnaftan birinci grupta yer alanlara 5 bin TL destek verilecek. Bahsi geçen birinci grupta ise kafe, kahvehane, kantinler, düğün salonları, intenet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. Bu esnaflara bir kereye mahsus destek verileceği ve aktarılan bilgiler arasında. Hibe ödemelerinin ne zaman yapılacağı da önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Desteğe başvurmak için e-devlet kullanılacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak.