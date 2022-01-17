Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri için 3 bin TL hibe desteğini ne zaman verilecek?

Devlet tarafından verilecek olan 3 bin TL destek ücreti e-devlet üzerinden başvuru ile verilecek. Bu destek, tuhafiye, züccaciye, kurs işletmelerine verilecek. Salgından etkilenen bu işletmelere alacakları hibe yardımı iyi gelecektir.

İlk grupta yer alan esnafa 5 Bin TL destek

Destek verilecek olan diğer ikinci grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyyar satıcılar, oyuncaklar, araba yıkayıcılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabıcılar, bakırcılar, kurs operatörleri ve tuhafiyeler yer alıyor. Bunun yanı sıra bu yardımlardan daha önce faydalanan terzi ve restoranlara da destek verilecek. Onlarda bu grupta yer alacak. Bu grupta yer alana ise 3 Bin TL hibe verilecek.

Koronavirüsten dolayı işlerine ara vermek zorunda kalan esnaftan birinci grupta yer alanlara 5 bin TL destek verilecek. Bahsi geçen birinci grupta ise kafe, kahvehane, kantinler, düğün salonları, intenet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. Bu esnaflara bir kereye mahsus destek verileceği ve aktarılan bilgiler arasında. Hibe ödemelerinin ne zaman yapılacağı da önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Desteğe başvurmak için e-devlet kullanılacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak.